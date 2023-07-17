به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن‌زاده در کارگروه توسعه صادرات استان کرمان با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در لبنان به واردات سالانه ۱۹ میلیارد دلاری لبنان اشاره کرد و افزود: استان کرمان می‌تواند در این بازار به خوبی نقش‌آفرینی داشته باشد.

وی روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و لبنان را دلیلی دیگر بر روابط تجاری و اقتصادی دانست و گفت: میانگین واردات کشور لبنان از ایران ۲۴ میلیون دلار بوده که در سال‌های اخیر به ۱۱۲ میلیون دلار افزایش یافته است.



معاون اقتصادی استاندار کرمان، صنایع دستی استان را از آثار فاخر و منحصر به فرد توصیف کرد که با دستان هنرمندان موفق تولید می‌شوند.

وی با تاکید بر حضور پرقدرت کرمان در نمایشگاه شهریور ماه کشور لبنان گفت: تشکل کنسرسیوم صادراتی برای استان نیز در نشستی با اتاق بازرگانی دنبال می‌شود.