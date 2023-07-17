اجرای طرح ویژه برخورد با خودروهای پلاک جعلی و مخدوش در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حیدری اظهار کرد: طرح ویژه پلیس راهور استان کرمانشاه در خصوص برخورد با پوشش پلاک و مخدوشی پلاک برای خودروها و موتورسیکلت سواران متخلف از روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه با جدیت اجرا می‌گردد.

وی ادامه داد: با اعمال قانون و توقیف این گونه خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ، راننده خاطی نیز به دلیل مخدوش کردن پلاک برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که تصریح می‌کند می‌دارد «هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طریق کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در پایان از عموم شهروندان خواست با همکاری با پلیس، احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی که بیانگر فرهنگ هر فرد و رعایت حقوق سایر شهروندان است را در سرلوحه رفتار خود قرار دهند.