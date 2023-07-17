اتصال اینترنت به دوربین کنترل سرعت برای حفاظت از یوز آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدیاسر حسن پور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان از برقراری اینترنت پهن باند سیار برای نصب ۸ عدد دوربین سرعت سنج در ۵۰ کیلومتری جاده ترانزیتی عباس آباد به میامی خبر داد و گفت: اجرای طرح دوربین‌گذاری و ایجاد پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پهن باند سیار در محور ترانزیتی عباس آباد به میامی موجب نظارت، رصد و تحلیل دقیق‌تر رفتارهای یوزه‌ای آسیایی می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از انقراض گونه‌ای از یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران واقع در استان سمنان، افزود: متأسفانه به دلیل تلف شدن یک یوزپلنگ دیگر در جاده عباس‌آباد به میامی در روزهای اخیر و همچنین بنا به مصوبه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان سمنان، مقرر شد تا برای حفاظت از این گونه نادر حیات وحش، دوربین‌های جدید کنترل سرعت با امکان اتصال به اینترنت پهن باند اقدام شود.

حسن پور تصریح کرد: بنابراین در راستای حفاظت از این گونه یوز آسیایی، اینترنت پهن باند برای نصب ۸ عدد دوربین سرعت سنج در ۵۰ کیلومتری جاده ترانزیتی عباس آباد به میامی فراهم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از یوزپلنگ آسیایی به عنوان گربه‌سان نادر و در معرض انقراض، تصریح کرد: اجرای طرح دوربین‌گذاری و ایجاد پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پهن باند سیار در محور ترانزیتی عباس آباد به میامی و برعکس موجب نظارت، رصد و تحلیل دقیق‌تر رفتارهای یوزه‌ای آسیایی می‌شود.

مدیرکل ارتباطات استان سمنان با اشاره به تلف شدن حدود ۱۳ قلاده یوزپلنگ آسایی در اثر برخورد با خودروهای عبوری محور میامی به عباس آباد در چند سال اخیر، خاطرنشان کرد: از آنجا که ایران از دهه ۱۹۷۰ به عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ آسیایی شناخته می‌شود بنابراین به یوز آسیایی، یوزپلنگ ایرانی نیز می‌گویند و منطقه توران یا خارتوران یکی از سه منطقه حفاظت شده کشور با مساحت حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار از مهمترین زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی به شمار می‌رود که در شرق استان سمنان قرار دارد.