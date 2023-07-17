مشاوران برتر امور بانوان و خانواده ۷ دانشگاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه با حضور در نشست سراسری مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاه‌ها که در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، مشاوران امور بانوان و خانواده ۷ دانشگاه کشور را به عنوان مشاور برتر معرفی و تقدیر کرد.

بر این اساس، دکتر فاطمه یزدیان، دکتر نرگس انصاری، دکتر میثاق حیدری، دکتر مرضیه شهریاری، دکتر بهاره پارسا مطلق، شکوفه همتی زلان و دکتر زهرا قاسم‌نژاد که به ترتیب مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاه‌های تهران، بین‌المللی امام خمینی (ره)، لرستان، شهید چمران اهواز، جیرفت، ایلام و شیراز هستند به عنوان مشاوران موفق رؤسای دانشگاه‌ها در امور بانوان و خانواده معرفی و تقدیر شدند.

در مراسم تقدیر از مشاوران برتر امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاه‌ها، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر مهدی شهبازی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و دکتر فخرالسادات نصیری مشاور وزیر علوم در امور بانوان و خانواده حضور داشتند.