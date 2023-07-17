۳۷ هزار تن نهاده سویا به مرغداران تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره تأمین نهاده‌های دامی گفت: در یک ماه گذشته مشکلاتی در تأمین ارز برای نهاده سویا به وجود آمد که با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزیر، در یک هفته گذشته تقریباً ۳۷ هزار تن کنجاله سویا به مقاصد مرغداری‌ها و واحدهای مختلف تولیدی جوجه یک روزه، مرغ و گشتی و واحدهای مرغ تخم گذار حمل شده است.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قرارگاه امنیت غذایی موجودی ذخایر سویا را نزدیک به ۲۵۰ هزار تن اعلام کرده است که میزان خوبی برای بخش تولید است.

کاشانی تاکید کرد: شرکت‌های واردکننده متعهد شده اند تا ۱۰ روز آینده تمام سویاهای خریداری شده را به مرغداران تحویل دهند.

وی افزود: با روند فعلی مشکلات تأمین سویا در حال رفع شدن است و نگرانی وجود ندارد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: ذخایر ذرت به میزان کافی وجود دارد و تأمین دیگر نهاده‌ها به خوبی انجام می‌شود.