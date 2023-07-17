به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد دولت روسیه درباره میزان خسارات وارده به پل کریمه در اثر حملات پهپادی امروز اعلام نظر کرد.

«مارات خوسنولین» معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که داده های اولیه حاکی از آن است که زیربنای ساختاری پل کریمه، در جریان حملات امروز، آسیب ندیده است.

معاون نخست وزیر روسیه تاکید کرد که طی دو ساعت آینده درباره احتمال از سرگیری رفت و آمد خودروها از طریق پل کریمه تصمیم گیری خواهد شد.

ساعاتی پس از انتشار خبر وقوع انفجار در پل کریمه که در پی آن سه غیرنظامی کشته و زخمی شدند، سازمان جاسوسی اوکراین با انتشار آهنگی محلی که در آن به یک «پل» اشاره شده، به طور غیرمستقیم مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.

سازمان جاسوسی اوکراین در این پست تلگرامی، نسخه‌ای اصلاح شده از یک آهنگ محلی اوکراین را منتشر کرد که در بخشی از متن ترانه آن آمده است: «پُلی که به خواب می‌رود!»

همچنین یکی از مقامات این سازمان به نام آندری یوسوف، به نقل از کایریل بودانوف، رئیس این تشکیلات، گفت که «وجود پل کریمه ضرورتی ندارد.»

پل کریمه موسوم به «کِرچ»، شبه‌جزیره کریمه که سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی به خاک مسکو الحاق شد را به روسیه متصل می‌کند؛ پاییز پارسال نیز ارتش اوکراین این پل را منفجر کرده بود.