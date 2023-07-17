به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با محکوم کردن حمله تروریستی امروز به پل کریمه، گفت که «باید خانه تروریستهای اوکراین را روی سرشان خراب کنیم.»
مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: جهان و تجربه شخصی ما نشان میدهد که مبارزه با تروریستها از طریق تحریمهای بینالمللی، ارعاب و نصیحت امکانپذیر نیست. آنها تنها زبان زور و روشهای خاص و کاملاً غیرانسانی را میفهمند.
وی تاکید کرد: بنابراین، باید خانههای آنها و اقوامشان را روی سرشان خراب و همدستانشان را پیدا و نابود کنیم. باید ایده خشک و مضحک محاکمه کردن را در باره آنها کنار بگذاریم، اما مهمترین موضوع ویران کردن تشکیلات سطح بالای تروریستهاست، آن هم به هر روشی که لانه این حشرات را میشکافد. دشوار است اما شدنی.
براساس اعلام کمیته ضدتروریستی ملی روسیه، بامداد امروز دو فروند پهپاد اوکراینی حملهای را علیه پل کریمه تدارک دیدند. در پی این حمله، جاده این پل خسارت دید، دو نفر کشته و یک دختر نوجوان مجروح شدند.
پل کریمه موسوم به «کِرچ»، شبهجزیره کریمه که سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک مسکو الحاق شد را به روسیه متصل میکند؛ پاییز پارسال نیز ارتش اوکراین این پل را منفجر کرده بود.
سازمان جاسوسی اوکراین در پستی تلگرامی، نسخهای اصلاح شده از یک آهنگ محلی اوکراینی را منتشر کرد که در بخشی از متن ترانه آن آمده است: «پُلی که به خواب میرود!»
به نوشته رسانههای روس، این پست را میتوان به طور غیرمستقیم مهر تأییدی بر دست داشتن کییف در این حمله تروریستی دانست.
همچنین یکی از مقامات این سازمان به نام آندری یوسوف، به نقل از کایریل بودانوف، رئیس این تشکیلات، گفت که «وجود پل کریمه ضرورتی ندارد.»
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