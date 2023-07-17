به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به حمله اخیر به پل کریمه، رژیم کی‌یف و «آنگلوساکسون‌ها» را سازمانی تبهکار در سطح بین‌المللی توصیف کرد.

زاخارووا اظهار داشت: حمله امروز به پل کریمه کار رژیم کی‌یف بود. این رژیم، ذاتا تروریستی است و تمام مشخصه‌های یک گروه تبهکاری سازمان‌یافته بین‌المللی را دارد.

وی افزود: دولت اوکراین و مقامات نظامی این کشور با مشارکت مستقیم عوامل اطلاعاتی و شخصیت‌های سیاسی آمریکا و انگلیس، تصمیمات را می‌گیرند. آمریکا و انگلیس عملا این تشکیلات تروریستی شبه دولتی را اداره می‌کنند.

براساس اعلام کمیته ضدتروریستی ملی روسیه، بامداد امروز دو فروند پهپاد اوکراینی حمله‌ای را علیه پل کریمه تدارک دیدند. در پی این حمله، جاده این پل خسارت دید، دو نفر کشته و یک دختر نوجوان مجروح شدند.