سربازان وظیفه پس از آموزش مهارتی ۳ سال رصد خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمالی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های ضمن خدمت سربازی به میزبانی سپاه استان سمنان ضمن بیان اینکه آموزش‌های سربازان شامل مهارت‌های تخصصی و عمومی در پادگان‌ها و مراکز نظامی کشور صورت می‌گیرد، بیان کرد: مهارت‌های تخصصی مطابق با بازار کار به سربازان آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارگاه‌های مهارت آموزی، مهارت‌های شغلی کاربردی در جامعه را آموزش می‌دهند، گفت: این آموزش‌ها بستر ساز ورود سایر دستگاه‌های متولی اشتغال برای جذب نیروی انسانی خواهد بود همچنین مهارت‌های عمومی شامل سبک زندگی، کسب و کار، سواد مالی و حقوقی، سواد رسانه‌ای و امداد و نجات نیز به سربازان آموزش داده خواهد شد.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: سربازان را تا سه سال مورد رصد قرار می‌دهیم تا بتوانیم هدایت و تسهیل گری را نیز داشته باشیم تا با توجه به آموزش‌های مهارتی فرا گرفته شده به اشتغال پایدار برسند.

کمالی با بیان اینکه بنا داریم به جایی برسیم که هیچ سربازی بدون مهارت و توانمندی ترخیص نشود، ابراز کرد: نهادینه سازی مهارت آموزی برای سربازان رویکرد مهم این قرارگاه است و در این راستا هم دستگاه‌های متولی و هم رسانه‌ها باید کمک کنند.

وی هدف از حضور در این استان را هم افزایی ارگان‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، تبلیغ و ترویج مهارت آموزی به عنوان یک مأموریت مهم برای همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط و ارزیابی وضعیت مهارت آموزی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح استان اعلام کرد.