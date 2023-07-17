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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

مشاور مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح:

سربازان وظیفه پس از آموزش مهارتی ۳ سال رصد خواهند شد

سربازان وظیفه پس از آموزش مهارتی ۳ سال رصد خواهند شد

سمنان- مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: پس از آموزش های مهارتی ضمن خدمت سربازی، سربازان ترخیص شده تا سه سال رصد خواهند شد تا شغل پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمالی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های ضمن خدمت سربازی به میزبانی سپاه استان سمنان ضمن بیان اینکه آموزش‌های سربازان شامل مهارت‌های تخصصی و عمومی در پادگان‌ها و مراکز نظامی کشور صورت می‌گیرد، بیان کرد: مهارت‌های تخصصی مطابق با بازار کار به سربازان آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارگاه‌های مهارت آموزی، مهارت‌های شغلی کاربردی در جامعه را آموزش می‌دهند، گفت: این آموزش‌ها بستر ساز ورود سایر دستگاه‌های متولی اشتغال برای جذب نیروی انسانی خواهد بود همچنین مهارت‌های عمومی شامل سبک زندگی، کسب و کار، سواد مالی و حقوقی، سواد رسانه‌ای و امداد و نجات نیز به سربازان آموزش داده خواهد شد.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: سربازان را تا سه سال مورد رصد قرار می‌دهیم تا بتوانیم هدایت و تسهیل گری را نیز داشته باشیم تا با توجه به آموزش‌های مهارتی فرا گرفته شده به اشتغال پایدار برسند.

کمالی با بیان اینکه بنا داریم به جایی برسیم که هیچ سربازی بدون مهارت و توانمندی ترخیص نشود، ابراز کرد: نهادینه سازی مهارت آموزی برای سربازان رویکرد مهم این قرارگاه است و در این راستا هم دستگاه‌های متولی و هم رسانه‌ها باید کمک کنند.

وی هدف از حضور در این استان را هم افزایی ارگان‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، تبلیغ و ترویج مهارت آموزی به عنوان یک مأموریت مهم برای همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط و ارزیابی وضعیت مهارت آموزی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح استان اعلام کرد.

کد مطلب 5839176

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    نظرات

    • IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      33 6
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      ولشون کنین برن، خودشون بلدن مهارت کسب کنن. جمع کنین سربازی رو.
    • جانباز جنگ IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      21 1
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      این حرفها شعاری بیش نیست
    • سوری IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      25 4
      پاسخ
      سلام آیا بهتر و منطقی تر نیست، به جوانان بگویم کسانی که دارای مهارت هستند ، نیاز به حضور در سربازی اجباری ندارند. و با این روش هزینه ای هم بر دولت تحمیل نخواهد شد. به نظرم دولت مردان به جای حل مشکل ، خود در این مهم مشکل ساز هستند. امیدوارم گوش شنوایی باشد
      • ح IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
        3 21
        استاد پس کی از مرزها دفاع کند
      • عرفان IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
        10 1
        کادر از مرز دفاع کنه
    • US ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      12 1
      پاسخ
      خب شاید سراباز بعد از خدمت میخواد کنار پدرش کار کنه .چه اصراری به اموزش دارید .مگه هدف از سربازی امادگی جسمی وروحی برای حفظ وامنیت کشور نیست .پس یکسال بس است لازم نیست سر چهارراه ها یا ....غیره بایستد.بگذارید به زودترزندگیش برسد .
    • فریبا IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      5 4
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      اینطور هم نظر خیلی خوبیه اما خیلی طول می کشه 3سال
    • مستر AE ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      19 1
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      باز دوباره سرباز بشدت کم شده هم بخاطر جمعیت و هم بخاطر اینکه کسی به خدمت نمیره این چیزارو میگن
    • محمد IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      7 2
      پاسخ
      خدمت یه چیز بی خودیه نگهبانی از سیم خاردار هم شدت سربازی
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      2 4
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      به نام خدا. هر طرحی که پشتوانه عقلی داشته باشد ایران و ایرانی ها را نجات می دهد. سربازی در کشور اسلامی باید متحول شود طوری که سردار سپاه قدس به سرباز بودن خود افتخار کند. هم بسیجی و هم سربازی یعنی جهادگر مخلص و آماده در راه خدا. تشکر زارعی
    • ناشناس IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      6 6
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      بنظرم آدم بره سربازی وقتش کمتر تلف میشه تا بره دانشگاه. دانشگاه هم بیشتر طول میکشه هم هزینه داره سرآخر با مدرک سر کوچه واکس میزنی دانشگاه هم در قید نیست تو چه شغلی داره.ولی خدمت مال مفت میخوری حقوقتم میدن نیاز به خوابگاه نداری آموزش رایگانم داره تازه مرخص شدی فکر شغلم واست هستند
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      2 0
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      میشه کیفیت مراکز فنی و حرفه ای را خیلی حرفه ای تر کرد و برای عموم آزاد کرد و نیروی متخصص وارد جامعه کرد

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