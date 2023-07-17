۲۲۷ کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در یکی از این عملیات مأمورین ایست بازرسی سه‌راهی ایواوغلی در حین گشت‌زنی به دو خودرو که با یک چراغ مخفی از بیراهه‌ها در حال حرکت به سمت روستای آغبلاغ بوده مشکوک و پس از مراقبت، کمین و اقدامات احتیاطی یکی از خودروها را متوقف و از آن تعداد ۹ گونی حاوی مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱۷۳ کیلو و ۶۵۰ گرم کشف و ضبط می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در عملیاتی دیگر که این عملیات نیز در شمال استان انجام پذیرفت مقدار ۵۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

عتباتی تأکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر در جریان است و دستگاه قضائی استان اجازه فعالیت به این سوداگران مرگ را نمی‌دهد و بنیادهای مالی آن‌ها را از هم می‌پاشد.