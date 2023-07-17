به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گسترش آتش‌ سوزی در منطقه جنگلی در منطقه کووارا در نزدیکی شهر آتن، پایتخت یونان، شهرک‌ های مسکونی اطراف را تهدید می‌ کند.

بر اساس گزارش رسانه‌ های یونان، شهرک‌ های کووارا، لاگونیسی، آناویسوس و سارونیدا به دلیل آتش سوزی که ظهر امروز آغاز و در مدت کوتاهی به اطراف سرایت کرد، برای احتیاط تخلیه شده اند.

به گفته مقامات سازمان آتش نشانی یونان، عملیات اطفای حریق با استفاده از ۴ فروند بالگرد، ۶ فروند هواپیما، ۵۵ آتش نشان و ۲۰ دستگاه خودرو انجام می‌ شود.

کریستوس گینیس، شهردار سارونیکو در یک برنامه تلویزیونی خواستار کمک فوری در این باره شد و اظهار داشت که شعله‌ های آتش به شهرک‌ های اطراف رسیده و برخی از خانه‌ ها در آتش سوخته اند.

سازمان آتش نشانی یونان نسبت به خطر بالای آتش سوزی در جنگل‌ ها در بسیاری از مناطق این کشور در روزهای آینده هشدار و از وقوع ۴۶ مورد آتش سوزی در جنگل‌ های این کشور در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است.