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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی پرسپولیس برابر پیکان

پیروزی پرسپولیس برابر پیکان

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی برابر تیم لیگ برتری پیکان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت در سومین دیدار تدارکاتی خود پیش از شروع فصل جدید لیگ از ساعت ۱۸:۳۵ امروز در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف پیکان رفتند و ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند.

در این بازی که به میزبانی پیکان برگزار شد پرسپولیس در نیمه نخست با این ترکیب به میدان رفت:
علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، مرتضی پورعلی‌گنجی، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدمهدی احمدی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، میلاد سورگی، محمد عمری و شهاب زاهدی.

پرسپولیس در دقایق ابتدایی خیلی زود به گل رسید. پاس عمقی شهاب زاهدی در دقیقه ۶ را مدافع پیکان دفع کرد که همین توپ مستقیما درون دروازه قرار گرفت.

در ادامه این نیمه پرسپولیس موقعیت‌های خوبی به وسیله صادقی، عمری و زاهدی به دست آورد که شوت‌های این بازیکنان راهی به دروازه پیدا نکرد و نیمه نخست با نتیجه یک - صفر به سود پرسپولیس پایان یافت.

پیروزی پرسپولیس برابر پیکان

ترکیب پرسپولیس در نیمه دوم:

علیرضا بیرانوند (از دقیقه ۶۵ مهرشاد اسدی)، حسین کنعانی، فرشاد فرجی، وحید امیری، وحدت هنانوف، میلاد سرلک، سینا اسدبیگی، مهدی ترابی، امید عالیشاه، مهدی عبدی و علیرضا خدادادی.

در دقیقه ۶۲، شروع مجدد خوب بیرانوند پشت مدافعان پیکان به ترابی رسید و او با یک پاس خوب خدادادی را صاحب توپ کرد. مهاجم جوان پرسپولیس در موقعیت تک به تک گل دوم بازی را به ثمر رساند.

در دقیقه ۸۱، ضدحمله پرسپولیس با پاس عبدی به ترابی رسید که شوت این بازیکن به تیر دروازه خورد. بازی در نهایت با همان دو گل به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

کد مطلب 5839269

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