مدیریت بالاترین سهم در به ثمر نشستن کارها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: نیروی انسانی کارآمد بسیار مؤثر است اما بالاترین نقش مدیریت است که یک برنامه و طرح یا فعالیت کاری در زمان خود به سامان برسد.

وی با بیان اینکه حضور خالصانه مردم برای ما مسئولیت آور است، گفت: باید بدانیم مردم در صحنه هستند و مسئولین هم چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت انجام کارها، باید تلاش بیشتری کنند.

رئیس جمهور افزود: باید از موقعیت در جهت خدمت به مردم استفاده شود هرچند در این مدت کارهایی انجام شده اما باید نقص‌ها و مشکلات نیز مرتفع شود.

رئیسی اظهار داشت: اگر راهی هموار نیست باید جهادی انجام شده تا به ثمر برسد.

هویت فرهنگی سرمایه کهگیلویه و بویراحمد است

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از نکات مهم در این استان هویت فرهنگی است، گفت: هویت فرهنگی سرمایه استان است که باید حفظ شود و ارتقا یابد که این امر بر عهده همه دست اند کاران به ویژه مرزبانان فرهنگی است.

رئیسی بر هم اندیشی و فعالیت بیشتر در حوزه تعلیم و تربیت و علم افزایی و مسائل اجتماعی تاکید کرد و گفت: مسئولیت دولت و مسئولین نسبت به حفظ سرمایه بزرگ هویت فرهنگی مردم بیشتر است.

وی افزود: مردم مطالبه گر هستند و باید مسئولین در این راستا تلاش مضاعف داشته و پاسخگوی مردم باشیم و بدانیم که کارهای مهم و سخت اراده جدی و شجاعت و استقامت و پایداری نیاز دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسیر وقتی هموار نیست باید تلاش بیشتر و جدیت داشت و در خیلی از استان‌ها طرح‌های نیمه تمام وجود دارد و این به آن معنا است که کار در زمان خود انجام نشده است.

رئیسی تصریح کرد: در برنامه توسعه هفتم سیاست‌ها ابلاغ شده و ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده که این امر نیازمند افزایش سرمایه گذاری است.

وی افزود: افزایش بهره روی رمز رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن نمی‌خواهد که ما تولید و رشد اقتصادی و کارآمدی داشته باشیم و سنگ اندازی می‌کند، گفت: تحول ضروری است و نقاط ضعف باید کاسته شده و نقاط قوت تقویت شود و در این راستا مدیران باید کار تحولی انجام دهند.

رئیسی اظهار داشت: در برخی حوزه‌ها خوب کار شده و در برخی حوزه‌ها کاستی وجود دارد.