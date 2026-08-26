شرایط تیم ملی بسکتبال برای مرحله دوم انتخابی جام جهانی/باید هوشیار بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال از روز جمعه (۶ شهریور) وارد مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر می شود. ملی پوشان ایران در اولین دیدار خود در این مرحله که در چارچوب پنجره چهارم برگزار می شود با نیوزیلند دیدار می کنند و ۸ شهریور هم به مصاف فیلیپین می روند. هر دو دیدار در مانیل برگزار می شود.

علی توفیق کارشناس بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز امیدواری از نتیجه گیری مناسب تیم ملی در این مرحله از رقابت ها، هر یک از دیدارهای پیش رو را مهم ارزیابی کرد و تاکید داشت که ملی پوشان باید در هر دیدار به گونه ای عمل کنند که در نهایت کارشان برای کسب سهمیه به اما و اگر کشیده نشود.

جمشیدی و امینی ترکیب تیم ملی را متفاوت کرده اند

وی با اشاره به چگونگی حضور تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم انتخابی جام جهانی و متفاوت بودن ترکیب آن نسبت به مرحله اول (پنجره اول تا سوم) گفت: در مرحله نخست برخی چهره ها را بنا به دلایلی در اختیار نداشتیم اما برای این مرحله بازیکنانی مانند محمد جمشیدی و محمد امینی به ترکیب تیم ملی اضافه شده اند و این موضوع با توجه به اهمیت دیدارهای این مرحله و قطعا حساسیت و سخت تر بودن آنها نسبت به دیدارهای مرحله نخست، اهمیت و تاثیرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت.

تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی به ترتیب با نیوزیلند و فیلیپین دیدار می کند

نتیجه گیری در مرحله دوم سخت تر از مرحله نخست است

این کارشناس بسکتبال تصریح کرد: در مجموع ترکیب تیم ملی برای این مرحله از انتخابی جام جهانی نسبت به مرحله نخست، قابل اتکاتر است اگرچه قطعا نتیجه گیری از دیدارهای این مهم سخت تر از ۶ دیدار گذشته است. تیم ملی بسکتبال در مرحله نخست فقط یک باخت متحمل شد اما در برخی دیدارها که برنده از زمین خارج شد، عملکرد اطمینان بخشی نداشت. با این اوصاف، اضافه شدن جمشیدی و امینی برای مرحله دوم بهترین اتفاق بود.

مقایسه ترکیب امروز با ترکیب آخرین دیدار با نیوزیلند

وی با یادآوری اینکه نخستین دیدار مرحله دوم انتخابی جام جهانی برابر نیوزیلند برگزار می شود، به آخرین رویارویی دو تیم که در کاپ آسیا و مرحله رده بندی آن رقابت ها انجام شد، اشاره داشت و ادامه داد: در آن بازی محمد امینی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم با این حال ملی پوشان عملکرد خوبی برابر تیم مدعی نیوزیلند داشتند و با پیروزی برابر این تیم، بعد از سال ها صاحب مدال کاپ آسیا شدند.

تیم ملی امروز کاملتر است

توفیق خاطرنشان کرد: حالا در شرایطی برابر نیوزیلند قرار می گیریم که محمدامینی را هم در ترکیب داریم، در واقع اینبار نسبت به کاپ آسیا با تیم کاملتری برابر نیوزیلند قرار می گیریم. ضمن اینکه ملی پوشان در تهران تمرینات خوبی زیر نظر مانولوپولوس داشتند. دو دیدار تدارکاتی برابر سوریه که ملی پوشان طی روزهای قبل در مانیل برگزار کردند هم قطعا کمک کرده تا آنها به آمادگی کاملتری برسند.

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حیف از سلب امتیاز میزبانی

وی با ابراز تاسف از اینکه امتیاز میزبانی دیدار با نیوزیلند از بسکتبال ایران سلب شد، گفت: به خاطر شرایط خاورمیانه هیچ یک از تیم های منطقه از امتیاز میزبانی خود استفاده نمی کنند، قطعا اگر تیم ملی می توانست دیدار خود را در خانه برگزار کند به مراتب شرایط بهتری داشت. با این حال این موضوع نباید باعث دور شدن از نتیجه گیری شود.

امیدوار به پیروزی دوباره برابر نیوزیلند هستم

توفیق تاکید کرد: البته من از ترکیب نیوزیلند برای این مسابقات و دیدار برابر ایران بی اطلاعم اما به هرحال ما یکبار از سد این تیم عبور کرده ایم. امیدوارم برای این مسابقه با توجه به ترکیب کاملتری که داریم و تدارکات مناسبی که داشته ایم، بازیکنان بتوانند نتیجه لازم را کسب کنند.

فیلیپین مهیای کسب سهمیه جهانی است

این مربی بسکتبال با اشاره به اینکه تیم ملی بعد از دیدار با نیوزیلند باید برابر فیلیپین صف آرایی کند، گفت: فیلیپین از بازیکنان تکنیکی خوبی بهره می برد، برخی بازیکنان این تیم که در پنجره های قبل حضور نداشتند برای این مرحله حساس به ترکیب تیم شان اضافه شده اند چون برای فیلیپین مهم است که سهمیه جهانی را کسب کند. البته که تمام تیم ها در قاره های مختلف با تمام توان واردانتخابی قاره ای خود برای جام جهانی شده اند و فیلیپین هم مستثنی نیست، این تیم مهیای کسب سهمیه جهانی شده است. به خصوص که بسکتبال ورزش اول این کشور به حساب می آید.

بار روانی تماشاگران فیلیپینی برای ملی پوشان ایران

وی یادآور شد: قطعا جمعیت قابل توجهی از دیدار ۸ شهریور ایران و فیلیپین استقبال خواهد کرد و همین مسئله می تواند بار روانی سنگینی را به ملی پوشان ایران تحمیل کند اما آنها به یاد داشته باشند که بسکتبال ایران برابر فیلیپین در مانیل و در شرایطی که حدود ۲۰ هزار تماشاگر در سالن حضور داشتند پیروز و قهرمان آسیا شده است. پس می توان دوباره پیروز بازی برابر فیلیپینی ها در دیدار خانگی آنها شد.

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کار تیم ملی بسکتبال به اما و اگر کشیده نشود

توفیق با یادآوری اینکه مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر با حضور ۱۲ تیم در دو گروه E و F برگزار می شود و در پایان ۷ تیم صاحب سهمیه جهانی می شوند، گفت: سه تیم برتر هر گروه همراه با بهترین تیم چهارم به این سهمیه ها دست پیدا می کنند. تیم ملی بسکتبال ایران نباید اجازه دهد برای حضور در جام جهانی قطر کارش به اما و اگر و ابهامِ بهترین تیم چهارم شدن، کشیده شود. در واقع باید به گونه ای بازی کنیم که یکی از سه تیم برتر گروه شویم.

تیم ملی بسکتبال چهارم نشود!

این کارشناس بسکتبال تصریح کرد: برای اینکه به این مرحله پُراسترس نرسیم باید از همین اولین دیدار مرحله دوم، گام محکمی برداریم تا در پایان مرحله چهارم نشویم و منتظر انتخاب بهترین تیم چهارم، برخی دیدارهای مرحله اول را در حالی بردیم که لب مرز بودیم اما نباید اجازه دهیم برای مرحله دوم این شرایط تکرار شوند. باید از داشته هایی مانند محمد جمشیدی و محمد امینی که قبلا انها را نداشتیم، نهایت استفاده را ببریم. محمد جمشیدی به عنوان عنصری تاثیرگذار در حملات و محمد امینی به عنوان مهره های موثر در دفاع می توانند بسیار کمک حال باشند.

تیم ملی بسکتبال هوشیار باشد

علی توفیق در پایان به یک موضوع دیگر هم اشاره داشت و گفت: قاعدتا از ۴ دیدار پنجره های پنجم و ششم هم، باید در دو دیدار میزبان باشیم اما اصلا مشخص نیست این امتیاز برای مان محفوظ بماند یا خیر؛ بنابراین باید خیلی هوشیار تر دیدارهای مان را در مرحله دوم انتخابی جام جهانی آغاز کنیم تا هیچ اتفاق و تصمیمی، تیم را از سهمیه جهانی دور نکند.