به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح سه شنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران گفت: مردم در دولت سیزدهم در متن برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور قرار دارند.

این مسئول با یادآوری تلاش‌های دولت سیزدهم در عرصه‌های عزت آفرین ملی بویژه پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی افزود: دولت سیزدهم بدون کمترین اعتنا به فشارهای مظهر استکبار و کشورهای غربی نسخه بومی پیشرفت را در کشور عملیاتی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون روند حرکت کشور در مسیرهای رشد یافتگی بی وقفه و بدون کمترین اختلال تداوم دارد.

سلگی، ضرورت توجه به هم افزایی و انسجام ملی را برای تقویت مؤلفه‌های اقتدار و بالندگی کشور یادآور شد و افزود: باید با تکیه بر خرده فرهنگ‌های بومی و مقابله با مظاهر فرهنگی وارداتی از هرگونه انفعال و واگرایی در کشور جلوگیری کنیم.

معاون استاندار مازندران، ایران را سرزمین اتحاد و یکپارچگی فرق و اقوام دانست و افزود: در پرتو اراده‌های پرشور مردم، سرمایه‌گذاری گسترده و میلیاردی کانون‌های ضد دینی برای ترویج ناهنجاری و التهاب آفرینی در کشورمان با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به تلاش‌های ادامه دار دشمنان برای مسموم کردن فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی اظهار کرد: صیانت از فضای مجازی از طریق روشنگری و تبیین حقایق راهکار جدی در مقابله با تبلیغات مسموم جریان آلوده و وابسته است.

سلگی، لزوم توجه به جدیت و اهتمام همه جانبه برای مقابله با دوقطبی سازی در جامعه را وظیفه اساسی نیروهای تأثیرگذار سیاسی و فرهنگی عنوان و تصریح کرد: دشمن در صدد است تا با دو قطبی سازی و شکاف بین مردم، امنیت ملی ما را خدشه دار کند.

وی نگاه دولت به نیازهای فرهنگی مردم بویژه جوانان را واقع بینی و مبتنی بر انگاره‌های ارزش گرایانه خواند و افزود: بسترسازی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تحول فرهنگی رویکرد اساسی دولت سیزدهم است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران گفت: دولت سیزدهم با تعامل گسترده با مردم حکمرانی نوین سیاسی اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به افزایش مشارکت مردم مازندران در پیشبرد برنامه‌های دولت افزود: تقویت سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردمی اساس برنامه‌های مدیریت ارشد اجرایی در مازندران است.