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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۰

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران مطرح کرد؛

ضرورت تقویت سیاست‌های فرهنگی دولت در مازندران

ضرورت تقویت سیاست‌های فرهنگی دولت در مازندران

ساری- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به رویکرد دولت در عرصه مردمی سازی فرآیندهای حکمرانی بر لزوم تقویت سیاست‌های فرهنگی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح سه شنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران گفت: مردم در دولت سیزدهم در متن برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور قرار دارند.

این مسئول با یادآوری تلاش‌های دولت سیزدهم در عرصه‌های عزت آفرین ملی بویژه پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی افزود: دولت سیزدهم بدون کمترین اعتنا به فشارهای مظهر استکبار و کشورهای غربی نسخه بومی پیشرفت را در کشور عملیاتی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون روند حرکت کشور در مسیرهای رشد یافتگی بی وقفه و بدون کمترین اختلال تداوم دارد.

سلگی، ضرورت توجه به هم افزایی و انسجام ملی را برای تقویت مؤلفه‌های اقتدار و بالندگی کشور یادآور شد و افزود: باید با تکیه بر خرده فرهنگ‌های بومی و مقابله با مظاهر فرهنگی وارداتی از هرگونه انفعال و واگرایی در کشور جلوگیری کنیم.

معاون استاندار مازندران، ایران را سرزمین اتحاد و یکپارچگی فرق و اقوام دانست و افزود: در پرتو اراده‌های پرشور مردم، سرمایه‌گذاری گسترده و میلیاردی کانون‌های ضد دینی برای ترویج ناهنجاری و التهاب آفرینی در کشورمان با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به تلاش‌های ادامه دار دشمنان برای مسموم کردن فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی اظهار کرد: صیانت از فضای مجازی از طریق روشنگری و تبیین حقایق راهکار جدی در مقابله با تبلیغات مسموم جریان آلوده و وابسته است.

سلگی، لزوم توجه به جدیت و اهتمام همه جانبه برای مقابله با دوقطبی سازی در جامعه را وظیفه اساسی نیروهای تأثیرگذار سیاسی و فرهنگی عنوان و تصریح کرد: دشمن در صدد است تا با دو قطبی سازی و شکاف بین مردم، امنیت ملی ما را خدشه دار کند.

وی نگاه دولت به نیازهای فرهنگی مردم بویژه جوانان را واقع بینی و مبتنی بر انگاره‌های ارزش گرایانه خواند و افزود: بسترسازی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تحول فرهنگی رویکرد اساسی دولت سیزدهم است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران گفت: دولت سیزدهم با تعامل گسترده با مردم حکمرانی نوین سیاسی اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به افزایش مشارکت مردم مازندران در پیشبرد برنامه‌های دولت افزود: تقویت سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردمی اساس برنامه‌های مدیریت ارشد اجرایی در مازندران است.

کد مطلب 5839455

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