خبرگزاری مهر، گروه استانها: کار بر و بچههای هیئتی از چند روز قبل در مازندران و همه جای ایران شروع شده، پیرغلامان و نوغلامانی که رخت عزا به تن کردهاند و برای سیاهپوش کردن محله و مسجد، آستین همت بالا زدند. اینجا و در جمع بچه هیئتیها، مقام و منصب جایگاهی ندارد و همه و همه یک نشان دارند و عشق حسین (ع) بر قلبهایشان حک شده است.
هر سال محرم، شور و حال خاصی بین بچه هیئتیها است، هر کس تقلا میکند تا در ماه عزای سید و سالار شهیدان یک گوشه کار را بگیرد و میدان داری کند، یکی پرچم نصب میکند، دیگری روی شیشه ماشینها دل نوشتههای محرمی مینویسد و آن یکی هم نوحه خوان مراسم میشود.
در استان مازندران چهار هزار هیئت مذهبی با بیش از ۵۰ هزار فعال وجود دارد و فعالیت آنها فقط به برنامههای مذهبی و مراسمهای ماه محرم ختم نمیشود، بلکه در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی به ویژه در دوران کرونا جانفشانیهای زیادی به خرج دادهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه در استان مازندران چهار هزار هیئت مذهبی وجود دارد که دو هزار هیئت ثبت سامانه شده ا ند، و مابقی نتوانستند در سامانه ثبت شوند، افزود: ۲۰ هیئت محوری و شاخص هستند و ۵۰ هزار نفر در این هیئتها خدمات دهی میکنند.
محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه کار فرهنگی اساس کار هیئتهای مذهبی است، افزود: در کنار کار فرهنگی، هیئتها در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره نیز نقش آفرینی میکنند.
وی با عنوان اینکه ۲۰ سال هیئتها در لوای شورای هیئات مذهبی فعال هستند، افزود: این هیئتها طی سالها در کارهای فرهنگی و اجتماعی از جمله در خدمات رسانی به مردم در سیل، زلزله و غیره پیشقراول بودند و در حوادث نظیر سیل گلستان، زلزله پل ذهاب کرمانشاه و غیره پیشگام خدمت رسانی بودند تا آرامش را به جامعه برگردانند.
محمودی با بیان اینکه تمام وجود هیئت مذهبی برای حفظ نظام انقلاب است، گفت: در فتنه ۸۸ چشم فتنه را درآوردند و برای لبیک گویی به ندای ولی فقیه و رهبر انقلاب به میدان آمدند و بساط فتنه را برچیدند و علاوه بر این، در امور اجتماعی نیز همواره کمک و یاور محرومان بودند و میدان داری میکنند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران عنوان کرد: هیئات مذهبی و فعالان آن در دوران کرونا با حضور در بیمارستانها و محلات و غیره به ایفای نقش پرداختند و نقش اجتماعی آنان در جامعه پررنگ است.
سید محمد حسینی رئیس کانون مداحان استان مازندران نیز با بیان اینکه با محرم طلایه داران عرصه تبلیغ گرد هم میآیند تا برای ترویج فرهنگ عمیق اسلامی و حسینی و نبوی تلاش کنند، افزود: بین ۵ تا ۶ هزار مداح در استان فعالیت میکنند.
تشکل گروههای دهگانه در کانون مداحان
وی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حمایت از مداحان و فعالان مذهبی تاکید کرد و با اظهار اینکه جامعه مداحی برای ترویج فرهنگ غنی اسلامی تلاش میکنند، افزود: با توجه به اینکه اساس کار مداحان، فرهنگی است، گروههای دهگانه را در این زمینه شکل دادیم.
وی برگزاری کارهای آموزشی را برای مداحان امری لازم دانست و گفت: آموزش اساس کار هر تشکیلاتی است و در سازمان مداحان نیز کارگروههای آموزشی در بحث مقتل خوانی، شعرخوانی سبک شناسی و غیره برگزارشده است.
حسینی تعامل کانون مداحان و هیئات مذهبی را لازم دانست و گفت: تکریم مقام پیرغلامان از دیگر برنامههاست که در دانشگاه نوشیروانی بابل اجرا شد.
وی با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان باید از الگوهای این حوزه نظیر پیرغلامان بهره برند، تصریح کرد: همه باید در جهت تعظیم شعائر نقش آفرینی کنیم.
تلاش برای انعکاس فعالیت هیئات مذهبی و شور و شیدایی مردم مازندران در ماه محرم در رسانههای مختلف از جمله صدا و سیما آغاز شد و ۲۳ برنامه رادیویی و تلویزیونی در شبکه تبرستان تهیه میشود.
تهیه ۲۳ برنامه در شبکه مازندران
مهدی وحیدی معاون سیمای شبکه تبرستان با بیان اینکه برای ماه محرم ویژه برنامههای مختلفی طراحی شده است، ۱۰ عنوان برنامه تلویزیونی و ۱۳ عنوان برنامه رادیویی را از جمله آن ذکر کرد و گفت: پوشش عزاداری محلات در بخشها، شهر و اجتماع عزاداران حسینی از جمله این برنامهها است.
وی شعار امسال شبکه مازندران را هر هیئت یک رسانه ملی برشمرد و گفت: همچنین شعار رسانه ملی نیز نجات اهل عالم با حسین (ع) اعلام شده است.
حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز با اظهار اینکه باید در راستای نشر معارف و احیای امر اهل بیت (ع) تلاش کنیم، اظهار داشت: هر ساله موضوعی به نام شعار محوری محرم با انجام کارهای کارشناسی معرفی میشود.
وی با عنوان اینکه شعار محوری هیئتها در سال جاری «زیر خیمه اش همه یک خانوادهایم» مطرح شده است، به کارکردهای مختلف هیئات مذهبی اشاره و اضافه کرد: هیئتها دارای رویکردهای اجتماعی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، محرومیت زدایی و گره گشایی هستند و در صحنههای مختلف حضور دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اظهار اینکه هیئت کانون و احیای امر اهل بیت محسوب میشود و مورد توجه اهل بیت قرار دارد، امید آفرینی را جمله کارکردهای هیئتها بیان کرد و گفت: باید در قالب محرم و سیدالشهدا خوبیها را نشر دهیم.
حجت الاسلام شریف تبار تصریح کرد: همدلیها و خوبیهای هیئتها میتواند منشأ برکات و خیر فراوانی باشد و امیدواریم محرم خادم خوبی برای حضرت سیدالشهدا باشیم.
شور هیئتهای مذهبی همزمان با ماه محرم برای خلق، همدلیها و نشر خوبیها در مازندران کلید خورد تا همگی در زیر خیمه امام حسین (ع) شیدایی کنیم.
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