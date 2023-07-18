آغاز اعتراضات فلج کننده و تظاهرات سراسری در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که از صبح امروز، اعتراضات در مناطق مختلف اراضی اشغالی، علیه لایحه اصلاحات قضائی کابینه رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گزارش داد که تظاهرات در سراسر اراضی اشغالی از نخستین ساعات صبح امروز علیه اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو، آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، معترضان، برخی از مسیرهای منتهی به مناطق ساحلی واقع در اراضی اشغالی را بسته‌اند.

قرار است معترضان بر اساس برنامه از پیش اعلام شده، مسیرهای مختلف در اراضی اشغالی را ببندند و حوالی بعد از ظهر، این اعتراضات در خیابان کابلان واقع در تل آویو متمرکز می‌شود.

همچنین قرار است یک تظاهرات از میدانی واقع در تل آویو آغاز شده و بعد از یک ساعت، معترضان، مسیر شماره ۵۳۱ در نزدیکی کفار سابا و رعنانا در اراضی اشغالی را ببندند.

روزنامه هاآرتص پیش از این گزارش داده بود که معترضان صهیونیست در اراضی اشغالی قصد دارند دایره اعتراضات خود را علیه لایحه اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گسترش دهند.

بر اساس این گزارش، معترضان صهیونیست قصد دارند اعتراضات خود را به مرحله فلج کردن رژیم صهیونیستی سوق دهند تا شاید، فشارها بر کابینه این رژیم افزایش پیدا کرده و از طرح جنجالی خود عقب نشینی کند.

روزنامه هاآرتص گزارش داده بود که بر اساس طرح و برنامه معترضان، تعداد بیشتری از نظامیان ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی، از خدمت سرپیچی خواهند کرد. همچنین بر شرکت‌های بزرگ و نهادهای کارگری برای اعتصاب علیه لایحه اصلاحات قضائی که قرار است مرحله دوم آن طی روزهای آتی در پارلمان رژیم صهیونیستی به تصویب برسد، اعمال فشار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سازمان دهندگان اعتراضات در اراضی اشغالی، قصد دارند از روز سه شنبه تا روز دوشنبه هفته بعد، فعالیت‌های خود را گسترش دهند چرا که در این بازهه زمانی، ممکن است بخش دوم و سوم لایحه مذکور در پارلمان رأی آورد.