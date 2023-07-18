به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از معترضان علیه نتانیاهو امروز سه‌شنبه در اعتراض به تصمیم نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تصویب اصلاحات قضایی به خیابان‌ها آمدند.

این در حالی است که نتانیاهو هفته گذشته بدون توجه به اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی، اقدام به رای گذاشتن طرح اصلاحات قضایی در کنست کرد که با توجه به سیطره شکننده ائتلاف وی بر کنست، این طرح در شور نخست به تصویب رسید.

منابع عبری زبان اعلام کردند که اسرائیلی‌ها امروز سه‌شنبه مجدداً علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو در مناطق مختلف اراضی اشغالی به خیابان آمدند.

تصاویر منتشر شده از خیابان‌ها در اراضی اشغالی بیانگر گستردگی این اعتراضات و مسدود شدن بسیاری از معابر از سوی معترضان همزمان با درگیری آنها با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که تظاهرات کنندگان خیابان اصلی منطقه کریاه در تل آویو را مسدود کردند.

شبکه عبری زبان کان هم اعلام کرد که در چارچوب فعالیت‌های «روز اختلال عمومی» در محکومیت اصلاحات قضایی دولت، تظاهرات‌هایی در سرتاسر اراضی اشغالی برگزار خواهد شد و قرار است جلوی حرکت قطارها هم گرفته شود.

روزنامه عبری زبان هاآرتص اعلام کرد که صدها نظامی و افسر سابق ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب اعتراض به طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو، از سه نقطه مختلف در حال حرکت به سمت ورودی منطقه کریاه در تل آویو هستند.

از طرفی منابع عبری دقایقی پیش از درگیری خشونت‌آمیز نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان در تل آویو خبر دادند.

المیادین به نقل از رسانه های عبری زبان گزارش داد که میان معترضان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی درگیری های خشونت باری به وقوع پیوسته است.

این درگیری ها میان پلیس و معترضانی رخ داده که مسیر تقاطع «کفار هیروک» در تل آویو را بسته اند. المیادین همچنین گزارش داد که معترضان یکی از مسیرهای اصلی در تل آویو را بسته اند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که یکی از تظاهرکنندگان علیه طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو در نزدیکی رعنانا در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ با خودرو زیرگرفته شده و زخمی شده است.

پایگاه خبری عبری زبان ریشت بیت اعلام کرد که شماری از معترضین به طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو وارد ساختمان بورس رژیم صهیونیستی شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صدها معترض به طرح اصلاحات قضایی خود را به ساختمان هستدروت در تل آویو رساندند و برخی نیز از خیابان کابلان به سمت این منطقه حرکت کرده‌اند. تظاهرکنندگان علیه کودتای قضایی نتانیاهو بسیاری از خیابان‌ها و تقاطع‌های اصلی را در شهرهای مختلف از جمله تل آویو مسدود کردند.

نتانیاهو و کابینه راستگرای افراطی وی از رهاورد تصویب طرح اصلاحات قضایی در صدد آن هستند که با کاهش اختیارات دستگاه قضایی موجبات دخالت آنها در امور کابینه و به ویژه برکناری نخست وزیر و دیگر وزرا را با مانع مواجه کنند.