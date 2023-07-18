محمدشریف زارعی در حاشیه نشست صمیمانه با اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و خانه کارگر کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأسیس بیمارستان تأمین اجتماعی در کاشان یکی از خواستههای به حق مردم شهرستان و جزو حقوق اولیه شهروندان محسوب میشود.
وی ابراز داشت: احداث این بیمارستان یکی از دغدغههای مهم فرمانداری است که تاکنون پیگیریها بسیاری صورت گرفته که در سفر اخیر استاندار اصفهان به کاشان به این موضوع پرداخته شده است.
فرماندار ویژه کاشان در خصوص مشکلات حوزه کارگران و بازنشستگان تصریح کرد: مسائل و مشکلات حوزه بازنشستگان به عنوان یک مسئله کلان کشوری در سطح سران قوای قضائیه، مجریه و مقننه و به عنوان یک سیاست مهم نظام برای حل آن در حال انجام است.
وی اجرای درست سیاستهای نظام در بحث جوان سازی جمعیت را یکی از مباحث مهم دانست و بیان داشت: در صورت عدم توجه به جوانسازی جمعیت، آینده کشور به جامعهای سالمند و پیر تبدیل میشود که عزم همگانی در اجرای قوانین و جلوگیری از این بحران باید جدی گرفته شود.
زارعی موضوع بیمه و درمان را یکی از دغدغههای بازنشستگان در شرایط کهنسالی دانست و افزود: بازنشستگان و سالمندان چشم و چراغ خانههای ما هستند چراکه خود موجب جمع شدن فرزندان، نوهها و نتیجهها و در نتیجه عامل مهمی در تحکیم بنیان خانواده هستند که لازم است رسیدگی به مشکلات آنها در اولویت کاری دستگاهها قرار گیرد.
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