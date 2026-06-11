احمد جهانتاب با اشاره به فرارسیدن روز تکریم بازنشستگان اظهار کرد: کاشان حدود ۴۵ هزار بازنشسته دارد که حدود ۹۰ درصد این جمع را بازنشستگان تامین اجتماعی تشکیل می دهند.

وی با بیان پیگیری های فراوان برای احداث بیمارستان بزرگ هزار تخت‌خوابی در کاشان ابراز کرد: مجوز زمین این مجموعه در جاده قمصر به نام سازمان تامین اجتماعی اخذ شده و بعد از سال ها تلاش موافقت نهاد بالادستی برای تاسیس این مجموعه کسب شده که در دیگر شهرهای کشور کمتر به چشم می خورد.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان کاشان تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری همگی برای ساخت این بیمارستان تاکید و همکاری دارند.

وی ثبت درخواست احداث مجموعه رفاهی تفریحی در حوالی باغ فین را از دیگر فعالیت های مهم ارزیابی و تاکید کرد: این مجموعه با عنوان خانه مهر در زمینی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع تاسیس خواهد شد.

جهانتاب ضرورت وحدت و انسجام کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان را در حضور موثر در تصمیم گیری ها و انتخابات ادواری لازم دانست و یادآور شد: با این انسجام می توان اتفاقات امیدبخشی را برای قشر بازنشسته مجموعه شهری رقم زد.