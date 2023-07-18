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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

کشف یک دستگاه حفاری قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف یک دستگاه حفاری قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف یک دستگاه حفاری قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

سردار منوچهر امان اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بروجن-شهرکرد به یک دستگاه خودرو کامیون کشنده را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی عنوان داشت: مأموران پلیس در بازرسی از این خودرو یک دستگاه حفاری با ۱۲ مته مربوطه کشف کردند و راننده کامیون اقدام به اظهار خلاف واقع و نقض تشریفات قانونی کرده بود.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان کرد: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5839578

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