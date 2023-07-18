به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر صبح سهشنبه در حاشیه برگزاری المپیاد هلال احمر اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۳۲۰ شرکت کننده از دانش آموزان سراسر استان با هر تیم ۱۶ نفر به همراه مربی و سرتیم و سرپرست از امروز تا ۲۸ تیرماه برگزار خواهد شد.
احسان ایزدپناه با بیان اینکه تیمهای خواهران و برادران به صورت جداگانه با هم رقابت میکنند، افزود: آیتمهای مسابقه شامل آزمون کتبی و عملی است.
وی خاطرنشان کرد: آیتم عملی شامل احیا قلبی و ریوی، ارزیابی شکستگی آتل بندی، بانداژ و پانسمان، اسکان اظطراری و چادرزنی، حمل مصدوم، پناهگیری و خروج ایمن، اطفا حریق با کپسول، اطفا حریق با آب است.
وی بیان کرد: دانش آموزان پس از گذراندن آزمون آموزشهای برنامه ملی دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت) در مسابقات آماده (المپیاد مهارتهای امدادی دادرسان هلال احمری)، به رقابت با یکدیگر میپردازند به منظور تعیین تیمهای برتر، ابتدا مرحله مقدماتی که در شهرستان است برگزار و پس از آن المپیاد استانی و کشوری برگزار میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون در یازدهمین دوره المپیاد آماده با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود در استانها مراحل برگزاری المپیاد آماده این مرحله استانی با حضور تیمهای برتر در شهرستان در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود.
ایزدپناه افزود: هدف این دوره از مسابقات افزایش سطح ایمنی و کاهش خطر پذیری مدارس کشور با تکیه بر تربیت تیمهای دانش آموزی آماده برای مقابله با حوادث، توسعه و ترویج ظرفیتهای خود امدادی در میان دانش آموزان، ساماندهی تیمهای اولیه مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان آموزش دیده و توانمند و برخوردار از مهارتهای گروهی است.
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