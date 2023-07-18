نخستین جلسه هیأت رسیدگی به مؤسسات تک منظوره مد و لباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیأت رسیدگی به مؤسسات تک منظوره مد و لباس در دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس با حضور سیدمجید امامی رئیس و اعضای هیأت برگزار شد.

پس از انتقال دبیرخانه کارگروه از معاونت امور هنری به شورای فرهنگ عمومی، این نخستین جلسه هیأت رسیدگی به مؤسسات تک منظوره مد و لباس است و از این پس صدور مجوزها به صورت کامل از درخواست تا صدور مجوز در کارگروه ساماندهی مد و لباس انجام می‌شود.

در این نشست ۶ پرونده بررسی شد که دو عدد از پرونده‌ها برای مجوز مؤسسه به تأیید کارگروه رسید.

رتبه‌بندی مؤسسات و نحوه نظارت بر آنها، و عضویت یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه در سامانه طراحان موضوعاتی بود که در ادامه جلسه مورد بررسی قرار گرفت.