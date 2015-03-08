به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه ازمیان ۲۰ پرونده متقاضی دریافت پروانه فعالیت مؤسسه تک منظوره بازی های رایانه ای، ۹ پرونده تکمیل شد.

به موجب تفویض اختیار شماره۱/۱۲۵۶۸۷مورخ هشتم آذر ۹۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‎های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.

متقاضیان دریافت مجوز مؤسسه تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نشانیwww.ebazi.org ، مراجعه و مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای را دریافت و همچنین فرم‌های مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.