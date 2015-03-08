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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰

نخستین جلسه اعضای موسسه تک منظوره بازی‌های رایانه ای برگزار شد

نخستین جلسه اعضای موسسه تک منظوره بازی‌های رایانه ای برگزار شد

نخستین جلسه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای با حضور کلیه اعضا در محل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه ازمیان ۲۰ پرونده متقاضی دریافت پروانه فعالیت مؤسسه تک منظوره بازی های رایانه ای، ۹ پرونده تکمیل شد.

به موجب تفویض اختیار شماره۱/۱۲۵۶۸۷مورخ هشتم آذر ۹۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازیهای رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.

 متقاضیان دریافت مجوز مؤسسه تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نشانیwww.ebazi.org ، مراجعه و مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای را دریافت و همچنین فرم‌های مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

کد مطلب 2513678

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