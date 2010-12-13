مجوز 7 موسسه فرهنگی در کرمان صادر شد

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از موافقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با صدور مجوز برای هفت مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره در استان خبر داد و اظهارداشت: از آنجایی که صدور مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره به استان محول شده است، این اداره کل به طور مستقل در این خصوص اقدام می کند.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به از اعطای مجوز ثبت به پنج مؤسسه فرهنگی و هنری عام در استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 پرونده مؤسسه فرهنگی و هنری عام تکمیل و جهت صدور مجوز به دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور فرهنگی کشور ارسال شده است که با ثبت پنج مؤسسه موافقت شد و بقیه موارد در دست رسیدگی است.

محمدی ادامه داد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، فعالیت موسسه با موضوع فعالیت فرهنگی و هنری، بدون طی مراحل قانونی ثبت مؤسسه و اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فاقد وجاهت قانونی است.



معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با اشاره به مصادیق موضوع فعالیت مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره گفت: خدمات نشر، حروف چینی، ویرایش، تصویرگری و نظارت بر چاپ کتاب و نشریه، برگزاری جلسات، مراسم و نشست های فرهنگی در خصوص کتاب، شعر، آثار هنری، تحقیق و پژوهش، تبلیغات، مشارکت در برگزاری همایش، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری، ارائه خدمات و تبادل کالاهای فرهنگی و هنری، طراحی بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های عمومی و تخصصی و سایت های تخصصی، برگزاری دوره های آموزش در حوزه مفاهیم و معارف اسلامی و علوم قرآنی، طراحی و برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی در زمینه چاپ، ویراستاری، داستان نویسی، طراحی صحنه و لباس، نمایش نامه نویسی، عکاسی هنری، خوشنویسی، هنرهای دستی، نگارگری، سفالگری، نقاشی، طراحی گرافیک رایانه ای، فیلم نامه نویسی، فیلمبرداری، چهره پردازی و دوره های آموزشی مطبوعاتی در زمینه روزنامه نگاری، خبرنگاری از جمله موضوعاتی است که ضروری است که مؤسسات فرهنگی و هنری برای انجام آنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.



وی تاکید کرد: موسساتی که در زمینه خدمات، تولیدات و آموزشهای فرهنگی و هنری فعالیت می کنند، باید دارای مجوز قانونی باشند و هر موسسه تک منظوره تنها در یکی از موضوعات می تواند فعالیت کند.

این مسئول گفت: هر موسسه فرهنگی و هنری که بدون نظر و مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده بایستی ظرف مدت شش ماه نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از این اداره کل اقدام نماید در غیر این صورت فعالیت آن فاقد وجاهت قانونی است.

