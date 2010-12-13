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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

مجوز 7 موسسه فرهنگی در کرمان صادر شد

مجوز 7 موسسه فرهنگی در کرمان صادر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از صدور هفت مجوز موسسه فرهنگی تک منظوره در کرمان طی سال جاری خبرداد.

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از موافقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با صدور مجوز برای هفت مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره  در استان خبر داد و اظهارداشت: از آنجایی که صدور مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره به استان محول شده است، این اداره کل به طور مستقل در این خصوص اقدام می کند.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به از اعطای مجوز ثبت به پنج مؤسسه فرهنگی و هنری عام در استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 پرونده مؤسسه فرهنگی و هنری عام تکمیل و جهت صدور مجوز به دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور فرهنگی کشور ارسال شده است که با ثبت پنج مؤسسه موافقت شد و بقیه موارد در دست رسیدگی است.

محمدی ادامه داد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب  فرهنگی کشور، فعالیت موسسه با موضوع فعالیت فرهنگی و هنری، بدون طی مراحل قانونی ثبت مؤسسه و اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فاقد وجاهت قانونی است.
 
معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با اشاره به مصادیق موضوع فعالیت مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره گفت: خدمات نشر، حروف چینی، ویرایش، تصویرگری و نظارت بر چاپ کتاب و نشریه، برگزاری جلسات، مراسم و نشست های فرهنگی در خصوص کتاب، شعر، آثار هنری، تحقیق و پژوهش، تبلیغات، مشارکت در برگزاری همایش، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری، ارائه خدمات و تبادل کالاهای فرهنگی و هنری، طراحی بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های عمومی و تخصصی و سایت های تخصصی، برگزاری دوره های آموزش در حوزه مفاهیم و معارف اسلامی و علوم قرآنی، طراحی و برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی در زمینه چاپ، ویراستاری، داستان نویسی، طراحی صحنه و لباس، نمایش نامه نویسی، عکاسی هنری، خوشنویسی، هنرهای دستی، نگارگری، سفالگری، نقاشی، طراحی گرافیک رایانه ای، فیلم نامه نویسی، فیلمبرداری، چهره پردازی و دوره های آموزشی مطبوعاتی در زمینه روزنامه نگاری، خبرنگاری از جمله موضوعاتی است که ضروری است که مؤسسات فرهنگی و هنری برای انجام آنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: موسساتی که در زمینه خدمات، تولیدات و آموزشهای فرهنگی و هنری فعالیت می کنند، باید دارای مجوز قانونی باشند و هر موسسه تک منظوره تنها در یکی از موضوعات می تواند فعالیت کند.

این مسئول گفت: هر موسسه فرهنگی و هنری که بدون نظر و مجوز اداره کل فرهنگ و  ارشاد اسلامی به ثبت رسیده بایستی ظرف مدت شش ماه نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از این اداره کل اقدام نماید در غیر این صورت فعالیت آن فاقد وجاهت قانونی است.
 

کد مطلب 1209623

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