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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

مؤسسات تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای تاسیس می‌شود

مؤسسات تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای تاسیس می‌شود

صدور مجوز مؤسسه فرهنگی هنری تک منظوره بازی های رایانه ای در دستور کار بنیاد ملی بازی های رایانه ای قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب تفویض اختیار شماره ۱/۱۲۵۶۸۷ مورخ هشتم آذرماه ۱۳۹۳ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازیهای رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.

متقاضیان دریافت مجوز مؤسسه تک منظوره بازی های رایانه ای می توانند به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نشانی www.ebazi.org، مراجعه و مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای را دریافت و همچنین فرم‌های مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

کد مطلب 2505844

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