به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب تفویض اختیار شماره ۱/۱۲۵۶۸۷ مورخ هشتم آذرماه ۱۳۹۳ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.

متقاضیان دریافت مجوز مؤسسه تک منظوره بازی های رایانه ای می توانند به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نشانی www.ebazi.org، مراجعه و مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای را دریافت و همچنین فرم‌های مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.