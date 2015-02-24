به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب تفویض اختیار شماره ۱/۱۲۵۶۸۷ مورخ هشتم آذرماه ۱۳۹۳ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازیهای رایانهای به بنیاد ملی بازیهای رایانهای واگذار شد.
متقاضیان دریافت مجوز مؤسسه تک منظوره بازی های رایانه ای می توانند به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانهای به نشانی www.ebazi.org، مراجعه و مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازیهای رایانهای را دریافت و همچنین فرمهای مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
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