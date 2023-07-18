به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح سه‌شنبه در نشست اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای استان بوشهر اظهار داشت: اجرای تناوب زراعی در مزارع دیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی از موضوعات دارای اهمیت به کشت مستقیم بدون شخم اشاره کرد و ادامه داد: حفظ ۳۰ درصدی بقایا در مزارع از دیگر مسائلی است که باید مد نظر باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خواستار توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای، حبوبات و دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی شد.

وی با تاکید بر عدم آتش سوزی بقایا در دیم‌زارها افزود: طرح جهش تولید در دیمزارها طی سال زراعی جاری در استان بوشهر اجرا می‌شود.

این نشست با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های مرتبط و کارشناسان پهنه شهرستان‌های مرتبط برگزار شد.