یک داروی جدید رشد دندان های تازه را در انسان ممکن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برخی کوسه ها هر چند هفته یک بار چند دندان تازه در می آورند. کروکدیل ها نیز در طول عمر خود چند هزار دندان تازه در می آورند. با این توانایی جایگزین کردن بی نهایت دندان ها در انسان ها و پستانداران دیده نشده است. رشد ۳۲ دندان دائمی پایانی برای این فرایند به حساب می آید.

قرار است آزمایش بالینی مذکور در جولای ۲۰۲۴ میلادی انجام شود و در اصل شرکت کنندگان آن افراد مبتلا به آژنزی دندان هستند. این یک اختلال ژنتیکی است که به فقدان مادرزادی یک یا چند دندان منجر می شود .

البته محققان تصمیم دارند این درمان را تا ۲۰۳۰ میلادی برای عموم عرضه کنند.

کاتسو تاکاهاشی مولف ارشد این پژوهش و رییس بخش دندانپزشکی در انستیتو تحقیقات پزشکی بیمارستان کیتانو در اوزاکا می گوید: ایده رشد دندان جدید رویای تمام دندانپزشکان است. من از زمان فارغ التحصیلی روی این پروژه فعالیت کرده ام و مطمئنم می توان روزی آن را محقق کرد.

در تحقیق پیشین محققان روی یک آنتی بادی ژن (USAG-۱) تمرکز کردند که می تواند رشد دندان در موش های مبتلا به آژنزی دندانی را تحریک کند.

در اصل محققان متوجه شدند USAG-۱ با پروتئین های مانع رشد دندان واکنش نشان می دهد. متوقف کردن این واکنش ممکن است به سیگنال دهی پروتئین مورفوژنتیک استخوان (BMP) منجر شود که رشد دندان جدید را تحریک می کند.

پس از انجام آزمایش روی موش ها در سال ۲۰۱۸ میلادی، تست هایی روی موش خرماها انجام شد و به موفقیت مشابهی در رشد دندان تازه رسید. این حیوانات ۷ دندان جلویی تازه درآوردند که شکل و اندازه آنها مشابه بقیه دندان هایشان بود.

تاکاهاشی در این باره می گوید: امیدواریم مسیر را برای استفاده بالینی دارو فراهم کنیم.

محققان اکنون ۴ سال است که سعی دارند کد ژنتیکی را بیابند که به حیواناتی مانند کوسه امکان می دهد به طور مداوم دندان درآورند.