به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در خصوص مراجعات به اورژانس به دلیل گردوغبار امروز مشهد اظهار کرد: تاکنون مراجعهای برای مشکلات تنفسی به اورژانس نداشتهایم. مرکز اورژانس پیشبیمارستانی جهت ارائه خدمت سریع به بیماران قلبی و تنفسی در حالت آمادهباش قرار دارد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه کرد: بیماران قلبی و تنفسی و بیماران خاص و سالمندان در زمان آلودگی هوا از منزل خارج نشوند. به سایر افراد جامعه نیز توصیه میکنیم که از خروجهای غیر ضروری از منزل پرهیز کنند، زیرا آلودگی موجب بروز مشکلات عدیده میشود.
وی افزود: همچنین به افراد سالم در زمان خروج ضروری از منزل نیز توصیه بر استفاده از ٢ ماسک استاندارد و یا فیلتردار داریم تا گرفتار آلودگی هوا نشوند، آن هم در شرایطی که همزمان این مشکلات را شاهد هستیم و باید مراقبتهای بیشتری در این خصوص داشته باشیم. از باز کردن درب و پنجرهها و روشن کردن کولر که موجب ورود هوای آلوده به داخل منزل میشود خودداری شود.
یزدانی گفت: این نکته بسیار مهم باید مورد توجه تمامی شاغلان به ویژه کسانی که مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و مشکلات تنفسی هستند، قرار گیرد. نکته مهم دیگر اینکه شاغلان فضای ایمن در محل کار خود را با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی و داشتن تهویه مناسب ایجاد کنند.
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