به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی، مبتلایان به آسم و افراد دارای بیماریهای زمینهای در معرض خطر بیشتری قرار دارند، گفت: این افراد باید تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت خروج از منزل، حتماً از ماسکهای مناسب استفاده نمایند.
وی افزود: بسته نگهداشتن درها و پنجرهها، پرهیز از فعالیتهای بدنی سنگین در فضای باز، مصرف مایعات کافی و استفاده منظم از داروهای تجویزی برای بیماران مزمن از جمله توصیههای مهم در این شرایط است.
رئیس اورژانس استان همچنین خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرگیجه یا تشدید علائم بیماریهای تنفسی، شهروندان در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
وی در پایان با اشاره به اینکه اورژانس پیشبیمارستانی استان همیشه در کنار مردم و در آمادگی کامل قرار دارد و از شهروندان درخواست میشود با رعایت توصیههای بهداشتی، در حفظ سلامت خود و جامعه همکاری لازم را داشته باشند.
نظر شما