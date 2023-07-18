بی توجهی مقامات آمریکا اطلاعات حساس ارتش را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مشکل از وارد کردنML. به جای MIL. ریشه گرفته و به این ترتیب ایمیل ها به دامنه اشتباهی ارسال شدند.

طبق گزارش نشریه فایننشال تایمز، این اشتباه یک حرفی، داده هایی مانند اسناد دیپلماتیک، درآمد مالیاتی، پسوردها و جزئیات سفر مقامات ارشد و بسیاری موارد دیگر را فاش کرده اند.

البته ایمیل هایی که به اشتباه ارسال شده اند به پیمانکاری رسیده که وظیفه مدیریت دامنه کشور مالی را بر عهده دارد اما کنترل .ML به زودی به دولت مالی که با روسیه ارتباط دارد، باز خواهد گشت.

جوهاناس زوربیر یک مدیر پیمانکار هلندی دامنه کشور مالی این اشتباه تایپی را فاش کرد. او مدعی است بارها تلاش کرده تا درباره این مشکل به آمریکا هشدار دهد و از مقامات این کشور خواسته اقداماتی جدی در این زمینه انجام دهند اما تاکنون موفق نبوده است.

وی مدعی است در سال جاری جمع آوری ایمیل را آغاز کرده زیرا تاریخ پایان قراردارد او و زمان انتقال دامنه که شامل ایمیل ها اشتباه ارسال شده به دولت مالی نیز می شد، در حال نزدیک شدن است. در حقیقت این اقدام آخرین تلاش برای وادار کردن آمریکا به انجام فعالیتی اضطراری بود.

زوربیر در اوایل جولای در نامه ای به مقامات آمریکا نوشت: این ریسک واقعی و ممکن است دشمنان آمریکا از آن سواستفاده کنند.

او مدعی است ۱۱۷۰۰ ایمیل جمع آوری کرده و فقط حدود هزار ایمیل نیز در چهارشنبه هفته گذشته ارسال شدند.

هرچند به گفته زوربیر هیچ یک از ایمیل ها برچسب محرمانه ندارند، اما حاوی داده های حساسی درباره پرسنل ارتش آمریکا، پیمانکاران و خانواده های آنها هستند.