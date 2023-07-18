به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که قرار است مدیران ارشد اجرایی بزرگترین شرکت های نیمه رسانا با مقامات واشنگتن دیدار و درباره سیاست چین گفتگو کنند.

این بیانیه در حالی اعلام شده که دولت بایدن مشغول بررسی به روزرسانی مجموعه ای وسیع از قوانین است که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی وضع شد تا صنعت تراشه چین را زمینگیر کند. همچنین یک دستور اجرایی جدید برخی سرمایه گذاری های خارجی را محدود می کند.

رویترز پیش تر اعلام کرد مدیران ارشد اینتل و کوالکام تصمیم دارند با مقامات دولتی ملاقات و درخصوص دیدگاه هایشان درباره سیاست های مربوط به چین گفتگو کنند.

این اقدام در حالی انجام می شود که چین نیز صادرات مواد خام مانند گالیم و ژرمانیم استفاده شده در ساخت تراشه ها را به شدت محدود کرده است.

اتحادیه نیمه رسانای آمریکا معتقد است سخت تر کردن قوانین توسط مقامات آمریکا ریسک اختلال در زنجیره ذخایر را در بر دارد و به عدم قطعیت عمیقی در بازار منجر می شود و در نتیجه اقدامات انتقام جویانه چین را نیز در پی خواهد داشت.

اتحادیه مذکور در بیانیه خود از دولت چین خواسته از وضع محدودیت بیشتر خودداری و با دست اندرکاران و کارشناسان صنعت جهت ارزیابی تاثیر محدودیت های احتمالی و فعلی همکاری کند تا مشخص شود آنها به طور دقیق تعریف شده اند و به کار می روند.

به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا قوانین مذکور برای تضمین آن ایجاد شده که فناوری ها برای کاهش امنیت ملی کشور استفاده نشوند.