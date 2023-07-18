تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، امروز سه شنبه تیم جوانان دختر ایران مقابل چین به میدان رفت و با نتیجه ۳ به صفر شکست خورد.

این دیدار از مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد. بدین ترتیب تیم ایران با متحمل شدن از صعود به مراحل بالاتر بازماند و حذف شد.

تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران که با ترکیب فاطمه یاری، الینا رحیمی و صبا سراجی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده است در مرحله مقدماتی برابر اردن به برتری ۳ بر صفر دست یافت اما مقابل ژاپن متحمل شکست ۳ به صفر شد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در قطر جریان دارد.