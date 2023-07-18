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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

تنیس روی میز قهرمانی آسیا

تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران حذف شد

تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران حذف شد

تیم تنیس روی میز جوانان دختر با شکست در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، امروز سه شنبه تیم جوانان دختر ایران مقابل چین به میدان رفت و با نتیجه ۳ به صفر شکست خورد.

این دیدار از مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد. بدین ترتیب تیم ایران با متحمل شدن از صعود به مراحل بالاتر بازماند و حذف شد.

تیم تنیس روی میز جوانان دختر ایران که با ترکیب فاطمه یاری، الینا رحیمی و صبا سراجی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده است در مرحله مقدماتی برابر اردن به برتری ۳ بر صفر دست یافت اما مقابل ژاپن متحمل شکست ۳ به صفر شد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در قطر جریان دارد.

کد مطلب 5839736

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