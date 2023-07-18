اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان برای برگزاری مجالس عزاداری محرم ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، آئین همایش «بصیرت عاشورایی، شمیم حسینی» همزمان با فرا رسیدم ایام ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع) با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از مسئولان در بقعه شیخ صدوق (ره) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سیدحسن میرکریمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: طی چند سال اخیر طرح شمیم حسینی به همت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود. طرح شمیم حسینی به نوعی توزیع عادلانه و اجرای نیات واقفان است که اموال خود را در راستای اقامه عزای اباعبدالله (ع) و توسعه و ترویج این مراسم در سراسر کشور وقف کردند.

وی به دوران کرونا اشاره و تصریح کرد: در ایامی که کرونا شیوع پیدا کرد حمایت از از هیأت مذهبی به نحوی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و امور مساجد در تهران انجام شد امسال نیز با تجاربی که از سال‌های قبل حاصل شده، توزیع به صورت هدفمند صورت می‌پذیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران ادامه داد: بر همین اساس طرح شمیم حسینی از امروز همزمان با شب اول ماه محرم افتتاح می‌شود از این رو برای اجرای این طرح کارت‌های هدیه بین مساجد، هیأت، تکایا و بقاع متبرکه توزیع می‌شود و هیاتی‌ها و حسینیه‌ها هیچ محدودیتی برای خرید کالای مورد نیاز خود از فروشگاه‌های رفاه نخواهند داشت.

میرکریمی با بیان اینکه بخش زیادی از موقوفات مربوط به عزاداری امام حسین (ع) است، گفت: طرح شمیم حسینی به منظور ساماندهی این موقوفات در دستور کار قرار گرفت در بعضی از موقوفات قید زمان و مکان ذکر شده است که آن موقوفه‌ها در همان امر صرف می‌شود، برای مثال یکی از آن موقوفات مربوط به برگزاری مراسم عزای اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی با اشاره به اینکه سعی شده این طرح در سازمان اوقاف هر روز به بلوغ بهتر برسد و با حمایت‌های هدفمند موقوفات در مسیر خود قرار گیرد، بیان کرد: تهران ۱۷ شهرستان دارد، برخی مناطق کاملاً کم برخوردار هستند. تهران جمعیت انبوه دارد همه توقع دارند از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و این مسئولیت همکاران را در سازمان اوقاف بیشتر می‌کند. از این رو در نظر داریم همه هیأت از این حمایت‌ها بهره مند شوند. مساجد در اولویت هستند و تکایا در محوریت قرار دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران با بیان اینکه طرح شمیم حسینی آغاز راهی است تا با هدفمندی بیشتر در خصوص اجرای نیت واقفان قدم برداریم خاطرنشان کرد: توجه به گستردگی این طرح و لزوم توجه به قوانین وقف، نیازمند استفاده از تجارب مسئولان است.

در بخش دیگری از مراسم شال عزای اباعبدالله الحسین (ع) توسط پیر غلام اهل بیت یدالله بهتاش به مهمانان حاضر در جلسه اهدا شد.

در ادامه یدالله بهتاش پیر غلام خاندان عصمت و طهارت به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: موعظه بهترین هدیه است و دهه محرم فرصت طلایی برای مداحان و وعاظ است که این فرصت‌ها را قدر بدانند و فرصت سوزی نکنند. می‌توان با خواندن یک حدیث مستند از فرصت‌ها بهره برد.

پیر غلام خاندان عصمت و طهارت ادامه داد: یک کتابی مرحوم محدث نوری دارند به نام لولو و مرجان است در این کتاب آمده روضه خواندن، گریه کردن برای امام حسین و برپایی مجالس حسینی بسیار ثواب دارد در ذیل این بیان می‌فرماید که گریه کردن و برپایی مجالس اهل بیت شرایط دارد و آن دو شرط خلوص در عمل و صداقت است در برپایی مجالس اهل بیت باید همه کارها برای خدا باشد.

وی افزود: امام باقر (ع) می‌فرماید: دروغ از شراب بدتر است مخصوصاً اگر نسبت دروغ به اهل بیت (ع) بدهید. انشاالله خداوند به همه توفیق دهد در این دهه طلایی از فرصت تبلیغ و تبیین به خوبی استفاده کنیم و بر معرفت مردم بیافزاییم.

در ادامه حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: در شب اول ماه محرم هستیم اهل بیت از همین شب شال عزا می‌پوشیدند. عزاداری برای امام حسین (ع) حکمت خاصی دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا امام حسین را شهید کردند و آنان چه کسانی بودند؟ بیان کرد: کسانی امام حسین را شهید کردند و در مقابل ایشان صف آرایی کردند که در جامعه اسلامی بودند امروز نیز دشمن در صدد تضعیف ولایت است و هیأتی ها باید مراقب باشند تا آنان نتوانند به اهداف خود دست یابند.

وی افزود: خیمه امام حسین انسان را پاک می‌کند با پناه بردن به خاندان عصمت و طهارت انسان می‌تواند مطهر شود. معیار پذیرش ولایت الله است اگر کسی ولایت الله را بپذیرد در خیمه امام حسین قرار دارد و اگر نپذیرد در این خیمه قرار نخواهد داشت. کسانی که مطیع ولایت هستند به سعادت نائل می‌شوند.

خاموشی با بیان اینکه انقلاب اسلامی اگر تا به این نقطه رسیده با فرهنگ ایثار و شهادت بوده است گفت: فرهنگ ایثار و شهادت قدرت آفرین است و رافع معضلات تحریم، اقتصادی، اجتماعی و… است و با همین فرهنگ ایثار و شهادت مرزهای جغرافیایی توسعه پیدا کرده است و دشمنان در سرزمین‌های خود زمین گیر شدند. در محرم امسال به فرهنگ ایثار و شهادت و ولایت توجه شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: امام حسین تنها راه نجات است. سازمان اوقاف به وظیفه ذاتی خود باید عمل کند. در سال‌های اخیر تلاش شده به کیفیت و کمیت اجرای نیات واقفان در عرصه کمک به برگزاری مراسم عزاداری امام حسین، کمک به پیاده روی اربعین، نیت اطعام و… افزوده شود. احصا و حفظ موقوفات و اجرای نیت و منافع آن در این زمینه از اقداماتی بود که سازمان انجام داده است. خروجی سازمان در این زمینه هفت برابر شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ۱۵۰ میلیارد تومان برای کمک قرار دادیم که ۶۰ میلیارد تومان برای هیأت و ۹۰ میلیارد تومان برای موکب‌های اربعین است و همچنین ۱۳ هزار هیأت مساعدت صورت می‌گیرد و حدود ۸۰۰ هیأت محرم امسال در بقاع متبرکه فعالیت خواهند کرد.