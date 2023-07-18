فعالیت ۱۲۰ موکب از فارس در پیاده روی اربعین

اسکندر قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان فارس در پیاده روی اربعین سال گذشته دارای ۱۰۲ موکب بود اما با برنامهریزی های صورت گرفته این میزان امسال به ۱۲۰ موکب افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت ویژهای که در موکبهای استان فارس وجود دارد میتوان گفت که این موکب ها پتانسیل اسکان برای ۲۱۰ هزار نفر در هر شب را دارند.
قاسمی ادامه داد: سال گذشته ۵۲ موکب در کربلا، هفت موکب در نجف ،۲۶ موکب در مسیر کربلا به نجف، هشت موکب در شلمچه، یک موکب در سامرا، یک موکب در چهارمحال و بختیاری و شش موکب نیز در استان فارس ایجاد شد.
او در خصوص روند رسیدگی به درخواستهای موکب داران نیز تصریح کرد: واجد شرایط بودن و شایستگی این افراد برای موکب داری در پیادهروی اربعین حسینی در کمیسیون کمیته مشارکت مردمی بررسی شده و بر اساس صلاحیت سنجی و بازرسیهای میدانی مجوزهای لازم به افراد اختصاص داده میشود.
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