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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

شهرکرد همچنان خنک‌ترین مرکز استان در کشور

شهرکرد همچنان خنک‌ترین مرکز استان در کشور

شهرکرد_مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با ثبت دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین مرکز استان در کشور شد.

مهران چراغ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا پایان هفته برای این استان وزش شدید باد در برخی از ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با افزایش سرعت وزش باد احتمال خیزش گرد و خاک محلی و کاهش دید افقی و کیفیت هوا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: طی دو روز آینده آسمان استان، اغلب صاف و از پنج‌شنبه بر میزان پوشش ابر افزوده می‌شود.

چراغ‌پور اضافه کرد: بلداجی با کمینه دمای مثبت ۹ درجه به‌عنوان خنک‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری ثبت و شهرکرد با ثبت دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین مرکز استان در کشور شد.

وی یادآور شد: امروز لردگان و مالخلیفه با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه در چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

کد مطلب 5839794

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