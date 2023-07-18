واردات بی رویه برنج به تولید داخلی ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد صفری امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دولت سال گذشته با واردات بی رویه برنج به تولید داخلی کشور ضربه جبران ناپذیری را وارد کرد، اظهار کرد: از اشتباهاتی که دولت در سال گذشته انجام داد افزایش مجوز واردات برنج بود که به ۲ میلیون تن رسیده که این اقدام اشتباه، اعتراض نمایندگان مجلس و مردم را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در استان گیلان ۱۲۰ هزار تن برنج ذخیره شده در انبار شخصی و غیر شخصی مردم وجود دارد، افزود: دپوی ۱۲۰ هزار تن برنج مانده از سال گذشته در انبارها یک چالش بزرگ برای صنعت کشاورزی گیلان است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با تاکید بر لزوم ممنوعیت واردات برنج بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه برداشت محصول برنج در سال زراعی جدید قرار داریم دپوی برنج سال گذشته، سبب مشکلات اساسی در حوزه کشاورزی برای کشاورزان گیلان خواهد شد.

صفری با اشاره به اینکه گیلان حدود ۳۵ درصد برنج کشور را تولید می‌کند، گفت: گیلان در تأمین امنیت غذایی نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند و می‌طلبد نگاه ویژه‌تری به این استان شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه مجلس در ساماندهی مسئله برنج افزود: برنامه محوری و تصمیم گیری درست در راستای حمایت از کشاورزان و برنج کاران از سوی دولت مورد مطالبه است.

نماینده رودسر و املش در مجلس با اشاره به وضعیت صنعت چای در گیلان بیان کرد: ارزی که در اختیار وارد کنندگان چای قرار گرفته است در جهت درست خود نبوده و برخی از واردکنندگان چای ایرانی را صادر می‌کنند به کشور خارجی و دوباره همان چای را وارد می‌کنند و به عنوان واردکننده خودشان را معرفی می‌کنند.

صفری با اشاره به قرارگیری در آستانه برداشت دو محصول کیوی و مرکبات اضافه کرد: ساماندهی بازار این دو محصول مهم و اقتصادمحور در اولویت دولت قرار گیرد.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت آب طول لات، افزود: در دو سال اخیر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش اختصاص یافته است.

نماینده رودسر و املش در مجلس با با اشاره به بهره برداری فاز اول تصفیه خانه طول لات بیان کرد: آب منطقه‌ای ۴۰ روز است که رفع نقص اشکال فنی این تصفیه خانه مانده است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر این مشکل برطرف شود.