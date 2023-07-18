عفت بانوان ایرانی هزینه‌ سنگینی به دشمنان تحمیل کرده است

مه‌لقا حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بدخواهان مسلمانان از صدر اسلام تاکنون برای براندازی اسلام و لطمه زدن به آن بوده‌اند به طوری که در جامعه امروزی با ابزارها و فرصت‌های مختلف و برنامه‌ریزی‌های نوین سعی در جهت ایجاد ناامنی در جمهوری اسلامی و از بین بردن روحیه حیا و پاکدامنی از زنان و مردان را دارند.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود کشورهای غربی بودجه کلانی صرف برنامه‌ریزی‌های متفاوت بر علیه فرهنگ اصیل جمهوری اسلامی ایران می‌کنند که نمونه سرمایه‌گذاری دشمن حمایت از شبکه‌های معاند مختلف ماهواره‌ای در حمایت از اغتشاشات اخیر کشور بود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اردبیل گفت: در یک مقایسه مشخص می‌شود که متأسفانه بودجه‌ای که کشورهای غربی صرف راه‌اندازی شبکه‌های مختلف مبتذل و مستهجن که هدف فقط از هم گسستن تار و پود نهاد مقدس خانواده است، خیلی بیشتر از بودجه‌ای است که در جوامع اسلامی به بخش فرهنگی اختصاص داده می‌شود.

حسن‌زاده افزود: یکایک مردم کشور باید خود را در مقابله با فرهنگ ویرانگر غرب مسئول بدانند و هوشیاری و بصیرت را در خانواده خود نهادینه کنند، برخی خانواده‌ها با عدم آگاهی از عواقب کار شبکه‌های ماهواره‌ای را مرتب رصد می‌کنند و متأسفانه فرزندانشان را با تدبیر خودشان تحت تأثیر فرهنگ غلط غرب به پوچی و انحراف می‌کشانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خواهران طلبه ما باید با تمام قوا و توان مردم را از بی‌خاصیتی روش زندگی غربی و عواقب آن آگاه سازند امروزه کشف حجاب‌هایی که در جامعه رؤیت می‌شود همه آنها ناشی از شبکه‌های ماهواره‌ای است که اگر عواقب فنا شدنی این کار به زنان و مادران خانواده‌ها تبیین شود، به طور قطع اثر بازدارندگی خود را خواهد گذاشت.

حسن‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر که در آستانه ماه محرم قرار گرفته‌ایم طلاب باید بیش از پیش به روضه‌های خانگی قوت ببخشند چرا که با اراده الهی دشمن حرفی در برابر این اقدام فرهنگی ندارد، غافل از اینکه حرارت محبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تا ابد در دل‌های مسلمانان خاموش نخواهد شد.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با طلاب و روحانیون بیان کرد: ما باید نوع تبلیغ را نسبت به گذشته تغییر دهیم به طوری که افکار، سیاست و نقشه‌های دشمنان را شناسایی کنیم و قبل از اینکه اقدام به شبهه‌افکنی و ایجاد توطئه کنند، مردم را از این فریب‌کاری مطلع سازیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان اردبیل تاکید کرد: دشمنان اسلام هرگز دست از نقشه‌کشی‌های ویرانگر خود از جمله اغتشاشات، تهاجم فرهنگی و… بر نخواهند داشت، قشر مذهبی و متدین به ویژه طلاب خواهر و برادر باید سلاحشان قلم و زبانشان باشد و با جهاد تبیین دشمنان را رسوا کنند چرا که آثار تخریب حمله فرهنگی به یک کشور به مراتب بالاتر و خانمان‌سوزتر از حمله نظامی است.