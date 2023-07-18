تربیت نسل آینده جامعه اسلامی از وظایف مجتهدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد الحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در دفتر آیت الله کریمی جهرمی با ایشان دیدار کرد. در ابتدای دیدار حجج اسلام خسرو پناه و پارسانیا گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این شورا ارائه دادند.

آیت الله کریمی جهرمی در ابتدای بیانات خود اوّلین گام لازم که رمز موفقیت در همه کارهاست را اخلاص دانسته و گفت: هر جایی که اخلاص برای خدا باشد, خداوند متعال آنجا یار و یاور انسان خواهد بود و آن کار به موفقیت خواهد رسید. اگر اخلاص در کار نباشد و دنبال ثروت و مقام باشیم, بالاخره پرده‌ها کنار خواهند رفت و انسان رسوا خواهد شد.

این مرجع تقلید در توصیه بعدی خود مهندسی فرهنگی را لازمه کار فرهنگی در نظام اسلامی برشمرد و افزود: این را باید توجه کرد که ایران منحصر به همین نسل فعلی نیست و در محدوده امروزیِ ما ختم نمی‌شود. این کشور و نسل اسلامی و جوانان پاک آن باید دائماً بتوانند اظهار وجود کنند و تأثیرگذار در جوامع باشند. این هدف نیازمند آن است که کارهای فرهنگی به‌صورتِ مهندسی‌شده پیش برود؛ نه اینکه با تخیّلات و اوهام و افکاری که به ذهنمان می‌رسد, همان‌ها را در معرض پیشنهاد و مطالعه بگذاریم و تا حد تصویب برسانیم و توقع هم داشته باشیم که همه برای امثال این طرح‌های غیر مهندسی, تشویق‌مان هم کنند! باید از ابتدا، اهداف و خط و مسیری را که برای نیل به آن اهداف لازم است طراحی و مهندسی کنید تا بتوانید کاری مفید و مؤثر انجام دهید.

آیت الله کریمی جهرمی تربیت نسل آینده جامعه اسلامی را از شعب حسبه و از وظایف مجتهدان و نیز از شعب امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه همگانی دانسته و بیان داشت: باید دقیق و کامل روی این جهت مطالعه داشته باشید که چگونه فرزندان و نسل آتیه را پرورش بدهیم تا بتوانند آبرومندانه کشور را به جلو ببرند؛ تحوّل عمیق و و محسوس در جامعه به وجود بیاورند و از مرزهای کشور فراتر بروند، و بتوانند در عموم طبقات و اقشار جوامع اسلامی و غیراسلامی تأثیر بگذارند.

وی در قسمت دیگری از بیانات خود کشور را امانتی در دست مسئولان و مردم شمرده و گفت: این کشور, امانتی است که خدای متعال به دست ما داده و در سابق, در دست دیگران بوده است. آیا برای آتیه یک کشور به‌طوری که بتوانیم آن را به صاحبانش در آتیه تحویل دهیم فکری کرده‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم عده‌ای را مطابق فرهنگ اصیل اسلامی و انقلاب اسلامی تربیت کنیم که بتوانند آتیه کشور را به احسن وجه اداره کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه توصیه‌های خود, بحث خانواده را از مهمترین مباحث مطرح در جامعه اسلامی که ابعاد گسترده‌ای از مسائل فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی جامعه را شامل می‌شود دانسته و گفت: از مطالب مهمّی که در راه انقلاب فرهنگی, مراعات آن و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن لازم است بحث خانواده است. اگر محیط خانواده سالم نباشد, نسل سالم و در نتیجه, جامعه سالم به وجود نخواهد آمد. انسان باید امر به معروف و نهی از منکر را از خودش و خانواده‌اش آغاز کند این کار بزرگ ظرایفی دارد که باید روی آن فکر کرد؛ تأمل و مطالعه نمود و با بیان مناسب و رفتار نرم و اسلامی آن را به سرانجام رسانید.

آیت الله کریمی جهرمی در پایان این دیدار, به آسیب‌شناسی وضع موجود پرداخته و بیان داشت: یکی از آفات و آسیب‌هایی که به آن مبتلا هستیم, اینکه گاهی از اوقات, مقداری از راه را یک شخصی می‌رود, وقتی او می‌رود, شخص بعدی می‌آید و چون با او مخالف است, اعمال سلیقه می‌کند و راه قبلی را کنار می‌گذارد. این بلای بسیار خطرناکی برای این هدف مقدسی است که شما عزیزان در نظر دارید. این صف‌آرایی‌ها به هیچ وجه به صلاح نیست. ببینید اهل بیت علیهم السلام در روایات چه سفارشی به ما می‌کنند که «إِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَی دِینِ اللَّهِ. مَا فَرَّقَ بَیْنَکُمْ إِلَّا خُبْثُ السَّرَائِرِ وَ سُوءُ الضَّمَائِر» تفرقه, به‌جان هم افتادن و آبروی یکدیگر را بردن, همه از زشتی سیرت و درون انسان نشأت می‌گیرد. باید منم منم گفتن‌ها را کنار گذاشت. مگر می‌شود با خودبرتربینی و حقد و حسادت، به ترقّی جامعه اسلامی کمکی کرد؟!