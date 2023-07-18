به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه نشست کمیته ورزش ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد خوزستان با حضور حجت‌الاسلام «قاسم سمیری» مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان و خادم کمیته ورزش ستاد راهبری مساجد در مرکزیت حوزه‌های علمیه برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان در این نشست اظهار کرد: با تشکیل کمیته ورزش کانون‌های مساجد در استان نسبت به ساماندهی فعالیت‌های ورزشی در کانون‌های مساجد و حمایت از این فعالیت‌ها اقدام کرده‌ایم.

محمدمهدی افصحی، خادم کمیته ورزش ستاد راهبری مساجد در مرکزیت حوزه‌های علمیه در این نشست از اجرای طرح «هر مسجد یک باشگاه ورزشی» به صورت پایلوت در مساجد شهرستان اهواز خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته بنا شده این طرح از ابتدای مرداد ماه در مساجد اهواز اجرا شود.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود، اضافه کرد: این طرح در مرحله اول با توجه به ظرفیت موجود ویژه پسران در ۲ رشته جودو و دفاع شخصی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح از ساعت ۷ صبح تا اذان ظهر در چهار گروه و از ۱۶ تا اذان مغرب در سه گروه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این طرح مساجد یک محله به صورت تجمیعی در یک سالن ورزشی یا مسجدی که دارای فضای مناسب باشد، جمع می‌شوند که این امر هم باعث آشنایی مساجد و اعضا و هم ارتباط آنها با یکدیگر می‌شود.

افصحی با بیان اینکه بنا داریم در صورت موفقیت در این طرح آن را در خوزستان و در رشته‌های بیشتر اجرا کنیم و حتی برای دختران و خانواده‌ها نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم، عنوان کرد: هدف این است که هر مسجد را به یک باشگاه ورزشی تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: در این راستا از امکانات و فضاهای ورزشی موجود در محلات همچون سرای محله‌های شهرداری، باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های ورزشی بهره خواهیم برد.