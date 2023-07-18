۲۰ تا ۳۰ هزار پرستار بیکار داریم/ کمبود پرستار در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در برنامه تلویزیونی «فرامتن» با اشاره به کمبود پرستار در کشور اظهار کرد: شیوع بیماری‌های نوپدید و بازپدید و مزمن، افزایش جمعیت سالمندان و گسترش تخت‌های بیمارستانی باعث شده که نیاز بسیار زیادی به نیروهای پرستاری داشته باشیم اما مجوزهای استخدامی متناسب با افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد پرستاران بازنشسته شده صادر نمی‌شود.

وی افزود: حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم و این در حالی است که با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرستار در مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور مواجه هستیم.

میرزابیگی ادامه داد: در ایام کرونا پرستاران جوان با تمدید طرح و آغاز داوطلبانه طرح خود، به کمک نظام سلامت آمدند و به آنها وعده استخدام داده شد اما بالغ بر ۱۷ هزار نفر از کادر سلامت فعال در روزهای شیوع کرونا که ۱۲ هزار نفر آن‌ها پرستار بودند پس از فروکش کردن آمار کرونا نه‌تنها به‌کارگیری نشدند بلکه همگی از کار بیکار شدند. این در حالی بود که مقام معظم رهبری در روز پرستار سال ۱۴۰۰ و ریاست جمهوری در دو سال متوالی تأکید کردند که وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی باید این پرستاران را استخدام کنند اما متأسفانه وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی اقدام به جذب پرستاران نکردند.

وی ادامه داد: به دلیل عدم صدور مجوز استخدام و به کارگیری پرستاران، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی متأسفانه به وضع قراردادهای کوتاه مدت رو آورده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور شد: در سال ۹۸ و ۹۹، تعداد ۵۲ هزار و ۲۰۰ مجوز استخدامی صادر شد که ۵۰ درصد از این مجوزهای استخدام، مربوط به جذب پرستاران و ۵۰ درصد نیز مربوط به جذب سایر کارکنان سلامت بود. در برخی از مقاطع زمانی تعداد مناسبی مجوز صادر شد اما در برخی سال‌ها مجوز استخدامی صادر نشد در حالی که همواره معضل بازنشستگی نیروها و گسترش تعداد تخت‌های بیمارستانی وجود دارد.

میرزابیگی درباره استاندارد نیروی پرستاری بیان کرد: سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و وزارت بهداشت باید در خصوص سرانه پرستار به جمعیت، تخت یا بیمار به اتحاد نظر برسند. تعداد ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی مورد توافق بوده اما متأسفانه رفتارهای سلیقه‌ای و تعارض‌های ساختاری که بین این سه دستگاه وجود دارد؛ باعث شده رسیدگی به موضوع رفع کمبود نیروهای پرستاری دچار مشکل شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری بیان کرد: در حال حاضر به ازای هر تخت بیمارستانی کمتر از یک نفر نیروی پرستاری در ۲۴ ساعت در هر بیمارستان داریم و باید تعداد پرستاران دو برابر تعداد فعلی شود تا به عدد استاندارد برسیم.

وی درباره تعداد فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری در کشور نیز اظهار کرد: سالانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر از دانشکده‌های پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند و اگر جذابیت‌های شغلی و جذب نیروهای پرستاری افزایش یابد مشکلات کمبود پرستار و مهاجرت نیروها به خارج از کشور، حل می‌شود.

میرزابیگی درباره درآمد نیروهای پرستاری نیز توضیح داد: درآمد نیروهای پرستاری مانند یک کارمند ساده است و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید به درستی اجرا شود تا دریافتی پرستاران اصلاح شود. این قانون مبتنی بر این است که خدمات پرستاران نیز مانند پزشکان قیمت‌گذاری مشخصی داشته باشد تا پرستاران از محل خدمات خودشان منتفع شوند. ۱۵ سال قبل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای این موضوع تصویب شد اما به دلایلی اجرا نشد. در دوران کرونا مقام معظم رهبری به موضوع اجرای قانون تأکید کردند و به مسئولین هشدار دادند که این قانون اجرا شود. الان آنچه از این قانون اجرا شده صرفاً محدود به چند مرحله پرداختی به پرستاران بخش دولتی به عنوان علی‌الحساب بوده است در حالی که تعرفه خدمات پرستاران باید مبتنی بر خدمات ارائه شده از سوی آنها پرداخت شود.