عوامل آتش سوزی عمدی در فولاد محله دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی مهدیشهر از دستگیری سه نفر در ارتباط با آتش سوزی عمدی خبر داد و ابراز کرد: حادثه آتش سوزی در یک واحد مرغداری امروز به آتش نشانی اعلام شد اما به واسطه شواهد و قرائن بررسی کار از سوی نیروی انتظامی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی افراد ناشناس دست و پای نگهبان مرغداری را بسته و کانکس مرغداری را آتش زدند، تاکید کرد: این افراد دوربین‌های مدار بسته را هم شکسته و با تخریب تجهیرات حافظه دوربین را هم سرقت کردند تا شناسایی نشوند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه پیگیری این موضوع بلافاصله از سوی نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفت، گفت: پس از انجام تحقیقات گسترده و با اقدامات اطلاعاتی پلیس، هویت یکی از عاملان شناسایی و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

عرب با بیان اینکه این فرد در نهایت در مخفیگاه خود دستگیر شد و سپس دو همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شدند، افزود: تنها هفت ساعت بعد از آتش سوزی سه متهم دستگیر و به مراجع قضائی ارجاع شدند.