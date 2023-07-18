بیمارستان های تخصصی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی باجگانی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، ساخت بیمارستان‌ها با اهداف تخصصی و فوق تخصصی پیشرفته نظیر بیمارستان فوق تخصصی پیوند، بیمارستان سرطان تأمین اجتماعی و بیمارستان پیوند کلیه را مورد تاکید قرار داد و افزود: بیمارستان پیوند با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی از انجام پیوند مغز استخوان، پیوند کبد در استان یزد خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای دومین سال پیاپی رتبه اول اهدا عضو در کشور را کسب کرده است.

هاشمی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از نظر تخت به بیمار، پرسنل به تخت و پرستار به تخت در بین ۶۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور جزو سه استان اول به شمار می‌آید. همچنین در حال حاضر بیش از هزار و ۲۰۰ تخت ویژه و بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ تخت اورژانس در زمینه اورژانس بیمارستانی داریم.

وی با اشاره به اینکه ساختمان بسیار عظیم مرکز پژوهش ناباروری در کنار بیمارستان شهید صدوقی در حال ساخت است و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: همچنین در حال حاضر ۹ بیمارستان در استان در حال ساخت می‌باشد که چهار بیمارستان در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

هاشمی به رتبه هفتم دانشگاه علوم پزشکی یزد در حوزه آموزش پزشکی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: با تغییرات انجام شده کیفی سازی آموزش در دستور کار معاونت آموزش قرار گرفته است تا شاهد ارتقا رتبه در این حوزه نیز باشیم.

وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت نیز اتفافات خیلی خوب و پیشرفت‌های قابل توجه انجام شده است، بیان کرد: در چهل سال پیش ۱۵۰ در ۱۰۰ هزار مرگ و میر مادران باردار داشتیم که در حال حاضر در شهر یزد این آمار ۱۲ تا ۱۳ در صد هزار مرگ است که خوشبختانه با مراقبت‌های انجام شده در دو سال پیاپی مرگ مادر باردار در سطح دانشگاه علوم پزشکی یزد گزارش نشده و باعث افتخار است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از پیگیری راه اندازی دانشکده علوم و فنون نوین پزشکی خبر داد که در رشته‌های نانو و تکنولوژی و غیره دانشجو جذب خواهد کرد.

تلاش برای قرار گرفتن در دانشگاه‌های سطح ۳ و ۴

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیشرفت‌ها در طول این چهل سال را مرهون پیشکسوتان و مدیران سابق دانشگاه دانست و یادآور شد: سطح عملکردی و سطح مشکلات تغییر کرده و در همان راستا دانشگاه نیز در حال حرکت است تا دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز به دانشگاه‌های سطح ۳و ۴ ارتقا یابد.

هاشمی تاکید کرد: باید روح امید به کارکنان، دانشجویان و جامعه دمیده شود و این موضوع تأثیر مثبت در رویکرد شاغلان، دانشجویان و افراد جامعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با پیگیری‌های ویژه شهید آیت الله صدوقی نخستین واحد پزشکی پس از انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۶۲ در شهر یزد به نام دانشکده پزشکی یزد و با پذیرش ۳۳ دانشجوی پزشکی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی آغاز به کار کرد.

وی به اقدامات دانشگاه بعد از چهل سالگی اشاره کرد و افزود: برنامه دانشگاه در این خصوص مشخص است و کلیه معاونت‌ها در اول سال راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت خود را ارائه کرده و بر اساس رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح و بررسی شد.

هاشمی به حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه اولویت انجام تحقیقات محصول محور، پارک علم و فناوری و ارتقا به سمت پژوهش‌های مسئله محور با رویکرد جامعه استان یزد است.

جشن ۴۰ سالگی بیمارستان شهید صدوقی یزد

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در دومین نشست هم اندیشی مراسم چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که با حضور پیشکسوتان دانشگاه در سالن باقرالعلوم برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، اولین دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که اکنون در مسیر رسیدن به بلوغ اندیشه و اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به این که این ۴۰ سال تجربه می‌تواند سرآغاز جهشی برای دانشگاه، دانشجویان و اساتید آن باشد، افزود: به همین منظور برگزاری جشن ۴۰ سالگی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و سبب ساز ایجاد انگیزه و شوق و شعف برای دانشجویان، کارکنان و اساتید خواهد شد.

هاشمی فراخوان جمع‌آوری خاطره، عکس، فیلم و اشیا مربوط به تاریخ دانشگاه، ساخت سرود اختصاصی و ساخت تیزر رسمی دانشگاه برای پخش در تمامی همایش‌های ملی و بین‌المللی به عنوان برخی اقدامات پیشنهادی بیان کرد.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه ادامه داد: بازطراحی لوگو و سربرگ در راستای برند سازی دانشگاه، اجرای طرح موزه تاریخ پزشکی، معرفی چهره‌های ماندگار دانشگاه در طول فرآیند برگزاری، رونمایی از تمبر دانشگاه و تألیف کتاب خاطرات دانشگاه و تنظیم خاطرات شفاهی از دیگر اقدامات مطرح شده برای بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه است.

گفتنی است؛ در این نشست، پیشکسوتان دانشگاه نظرات، پیشنهادات و مسائل خود را برای هر چه باشکوه برگزار کردن چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه بیان کردند.