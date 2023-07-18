به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عبدالملکی ظهر سه شنبه در نشست خبری دومین نمایشگاه معرفی بستههای سرمایهگذاری و فرصتهای صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در محل نمایشگاههای بینالمللی مشهد اظهار کرد: در ٧٠٠بسته سرمایهگذاری، سطحهای مختلف سرمایهگذاری تعریف شده و هر سرمایهگذاری متناسب با فضای سرمایهای خود میتواند یک بسته استفاده کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: این بستهها عبارت از مطالعات اولیه هر پروژه یعنی سودآوری پروژه، تأمین زیرساختها شامل زمین، آب، برق و مجوز بی نامی که برای هر پروژه صادر شده است و به این ترتیب سرمایه گذار میتواند از نظر بازده اقتصادی به اطمینان برسد و چون اکثر مراحل صدور مجوز طی شده است سرمایهگذار باخیالی آسودهتر سرمایهگذاری کند.
فرصتهای سرمایهگذاری به بستههای سرمایهگذاری تبدیل شده است
وی تصریح کرد: در فرآیند صدور مجوز بعد از انتخاب سرمایهگذار، مجوزی که به صورت بی نام صادر شده بلافاصله به نام سرمایهگذار منتقل میشود و در واقع فرصتهای سرمایهگذاری به بستههای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
عبدالملکی ادامه داد: نمایشگاه اول در اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد و اولین نمایشگاه خارجی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شهر ایروان کشور ارمنستان در شهریور ماه برگزار خواهد شد و در نمایشگاه تهران بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه به امضای طرفین رسید.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور درباره تسهیل سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد: همزمان فضای کسب و کار در مناطق اقتصادی بهبود و اصلاح شده است، در طی ۵ یا ۶ ماه گذشته کارگروهها، کمیسیونها و شوراهایی که باعث میشد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارهای اداری، تولید و تجارت پیش نرود حذف شد و مراحل زیاد انجام کارهای اداری کاهش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: این ٧٠٠بسته کاملاً برای سرمایهگذاری آماده است و به جز این طرحها هر سرمایهگذاری طرح پیشنهادی داشته باشد نسبت به بررسی و پذیرش آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.
بستههای سرمایه گذاری توسط هفت منطقه آزاد تعریف شده است
عبدالملکی در ادامه تصریح کرد: این تعداد بسته، سه هزار فرصت شغلی ایجاد میکند و بستههای سرمایه گذاری توسط هفت منطقه آزاد تعریف شده که برای به نتیجه رسیدن آنها ۴۳۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است و تا پایان امسال بیش از هزار و ۵۰۰ بسته سرمایهگذاری تعریف میشود.
پیشبینی برگزاری ۱۵ نمایشگاه داخلی و خارجی تا پایان امسال
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به فعال بودن ۷۰ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۴ منطقه آزاد اقتصادی در کشور تصریح کرد: از همه امکانات برای معرفی این بستهها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی استفاده میکنیم و برای معرفی این بستهها، برگزاری ۱۵ نمایشگاه شامل هفت نمایشگاه داخلی و هشت نمایشگاه خارجی تا پایان امسال پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در کنار معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور ،۱۲ منطقه ویژه اقتصادی هم به دومین نمایشگاه اضافه شده است و این منطقههای ویژه اقتصادی میتوانند فرصتهای سرمایه گذاری و توانمندیهایشان را در نمایشگاه ارائه کنند.
یک سوم صادرات غیر نفتی ایران از محل مناطق آزاد انجام میشود
عبدالملکی با اشاره به پایین بودن هزینههای تولید در ایران عنوان کرد: یک سوم صادرات غیر نفتی ایران از محل مناطق آزاد انجام میشود و چون هزینه تولید در ایران نسبت به کشورهای دیگر نسبتاً پایین و زیرساختهای کشور برای سرمایهگذاری مطلوب است باید این طرحها به خوبی معرفی شود.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: مشهد به عنوان دومین شهر برای نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شد چون با توجه به وجود بارگاه مطهر امام هشتم (ع) بخشی از سرمایه گذار در شرق کشور هستند. دو منطقه دوغارون و سرخس از مناطق ویژه اقتصادی استان محسوب میشوند و طرح تبدیل آنها به منطقه آزاد تجاری در مجلس در دست بررسی است و از ٧٠٠بسته سرمایه گذاری ارائه شده کمترین بسته پیشنهادی سه میلیارد تومان و بیشترین آن در ٢٠٠میلیارد تومان تعریف شده است.
وی گفت: در ۱۸ ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه داشتیم که افزایش قابل ملاحظهای دارد.
عبدالملکی اظهار کرد: ما ایران را سرزمین ناشناخته سرمایهگذاری و تولید در دنیا میدانیم این در حالی است که هزینه نیروی انسانی، انرژی، زمین، مواد اولیه و به طور کلی هزینه تولید در اقتصاد ایران پایین است. زیرساختهای کشور در تولید مطلوب است، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که توسعه بسیار جدی در زیرساختهای کشور ایجاد شده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهشتهای سرمایهگذاری هستند
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ایران از سه بعد بازار مطلوبی است، افزود: اول بازار داخلی با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، دوم کشورهای همسایه با ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۱۰۰۰ میلیارد دلار واردات در سال و سوم دسترسی ایران به آبهای آزاد و از آن طرف بازارهای جهانی است. ما کشوری را پیدا نمیکنیم که این سه ویژگی را با هم داشته باشد و ایران در این زمینه نادر است، بنابراین سرزمین ناشناختهای برای سرمایهگذاری محسوب میشود.
وی بیان کرد: در ایران ما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم که از مزایای قانونی ویژهای از جمله معافیتهای مالیاتی، معافیتهای گمرکی و تسهیل امور اداری برخوردارند، بنابراین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهشتهای سرمایهگذاری هستند. این ظرفیتها برای سرمایهگذاری در این مناطق معرفی نشدند. از ابتدای زمستان سال گذشته برنامهای را شروع کردیم که همه همکاران پای کار این برنامه آمدند و آن هم تبدیل فرصتهای سرمایهگذاری به بستههای سرمایهگذاری است. ما در زمینه فرصتها و مزیتها فرآوری انجام میدهیم تا تبدیل به بسته سرمایهگذاری شود.
نظر شما