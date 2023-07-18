به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، «مثل پدر» برنامه‌ای گفتگو محور با مرور خاطرات ناگفته از سردار شهید «قاسم سلیمانی» از زبان فرزندان شهدا در دهه اول ماه محرم مخاطبان شبکه خانگی را با خود همراه می‌کند.

این برنامه با اجرای سید جواد هاشمی در ۶ قسمت به میزبانی بنیاد مکتب حاج قاسم تهیه شده و در هر قسمت خاطرات ناگفته فرزندان شهدا از شهید سلیمانی را مرور خواهد کرد.

محمدمهدی همت، احسان باکری، لیلا زین‌الدین، زهرا طیاری، محمدمهدی شاهمرادی و ابوذر شیرودی راویان این خاطرات ناگفته هستند.

«مثل پدر» به علت تازگی روایت‌ها و گفت‌وگوها، فضای متفاوتی با دیگر آثار ساخته شده در این حوزه دارد و در دهه اول محرم پخش می‌شود.