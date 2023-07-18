۱۲ نقطه در کرج برای ساخت پارکینگ عمومی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افراسیاب شجاعی در شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که در تاریخ ۲۷ تیر ماه با حضور مریم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج، معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: در گام نخست ۱۲ نقطه در سطح شهر برای تأمین پارکینگ شناسایی شده و جهت احداث پارکینگ عمومی، فرآیندهای آن تا اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و عملیات اجرایی آن انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج، تأکید کرد: مدیران مناطق از هرگونه اعمال سلیقه در اجرای این بند از قانون خودداری و ملاک عمل دستورالعمل ابلاغ شده است.

قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۳۳۷ پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثرتر به مالکان در خصوص مدت زمان باقیمانده در اجرای این بند از قانون افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تعریف شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را تسریع بخشند.