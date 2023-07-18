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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

قائم مقام شهردار کرج:

۱۲ نقطه در کرج برای ساخت پارکینگ عمومی شناسایی شد

۱۲ نقطه در کرج برای ساخت پارکینگ عمومی شناسایی شد

کرج- قائم مقام شهردار کرج گفت: در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و جبران کسری پارکینگ ۱۲ ملک در سطح مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج برای احداث پارکینگ عمومی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، افراسیاب شجاعی در شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که در تاریخ ۲۷ تیر ماه با حضور مریم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج، معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: در گام نخست ۱۲ نقطه در سطح شهر برای تأمین پارکینگ شناسایی شده و جهت احداث پارکینگ عمومی، فرآیندهای آن تا اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و عملیات اجرایی آن انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج، تأکید کرد: مدیران مناطق از هرگونه اعمال سلیقه در اجرای این بند از قانون خودداری و ملاک عمل دستورالعمل ابلاغ شده است.

قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۳۳۷ پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثرتر به مالکان در خصوص مدت زمان باقیمانده در اجرای این بند از قانون افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تعریف شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را تسریع بخشند.

کد مطلب 5840066

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