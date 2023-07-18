به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تقدیر سردار احمدرضا رادان آمده است: خدای بزرگ را سپاسگزارم که در این بُرهه خاص و مهم از تاریخ کشور و انقلابمان به ما توفیق انجام وظیفه در راه نظم و امنیت و آسایش و آرامش جامعه را عطا فرموده است. هر ناظرِ بی طرفی می‌داند آنچه امروز شما عزیزان در سراسر کشور و در این سرزمین پهناور، انجام می‌دهید، بی تردید از جنس «جهاد فی سبیل الله» است و بی هیچ اما و اگری، اجر معنوی بالایی نصیب یکایک شما می‌سازد.

همکاران گرامی

من در این چند ماه اخیر شاهد بوده‌ام که یکایک شما، همچون همیشه، در انجام مأموریت‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچک پلیس، از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نکرده‌اید. شما طرح‌های مقابله با پدیده سرقت و دیگر اقدامات مقابله با جرایم و کجروی های اجتماعی را با اقتدار و آمادگی و تبحر به اجرا در می‌آورید که هم موجب رضایت و آرامش مردم عزیزمان می‌شود و هم سیمای جامعه را از هر نوع انحراف و کژروی منزه می‌سازد. اینک نیز متعهدانه و مسئولانه و با هوشمندی و هوشیاری، طرح حجاب و عفاف را به گونه‌ای به سامان می‌رسانید که پیامد آن بسط اخلاق و فضیلت‌مندی در جامعه و کسب اقتدار و اعتبار بیشتر برای فراجا است. باید با اقتدارِ توأم با رأفت ضمن حفظ کرامات انسانی به مأموریت‌های محوله ادامه و آرامش و امنیت را در ابعاد مختلف برای شهروندان عزیز فراهم کنید.

به همین سبب وظیفه خود می دانم از یکایک شما عزیزان صمیمانه تقدیر و برایتان از خدای متعال و حضرت ولی عصر (عج)، موفقیت و بهروزی روزافزون را طلب کنیم.