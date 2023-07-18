به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح بعد از ظهر امروز سهشنبه در سمینار نقش صنایع خوزستان در نوآوری و توسعه اقتصادی بیان کرد: ما بهعنوان متولی بخش صنعت اعلام میکنیم که برخی مسیرها باید اصلاح بشوند.
مدیرکل صمت خوزستان اضافه کرد: مکانیزم اصلاح نیز رویکرد به سمت شرکتهای دانش بنیان است که بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری میتوانند در این مسیر کمکهای بسیاری را در بهبود وضعیت صنعت، تولید و کاهش زیانها داشته باشند.
وی ادامه داد: امروز ۱۵۰ واحد صنعتی ما در توسعه فضای دانش بنیان کارهای بسیار خوبی را پیش بردند و حدود ۴۵۰ واحد فنی و مهندسی هم شکل گرفته است.
فلاح با تاکید بر اینکه ارزش افزوده و زنجیرههای ارزشی خوزستان باید تقویت شوند، تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان واقعی در بهبود راندمان و کاهش هزینه میتوانند کمک کنند و ما هم در حال انتقال منابع به این سمت و سو هستیم.
مدیرکل صمت خوزستان اظهار کرد: امروز در شرکتهای پتروشیمی فضایی ایجاد شده تا پلیمرهایی با گریدهایی که ارزش افزوده بالا داشته و قابل رقابت نیز باشند، تولید کرد که از آن میتوان به پلیمرهای پزشکی و سایر حوزههایی که پرمصرف هستند اشاره کرد.
فلاح بیان کرد: امسال با اعتبار ۴۰۰ میلیاردتومانی که برای بحث مطالعات در حوزه معادن در کشور دیده شده سعی میکنیم که به صورت ویژه مطالعات را پیش ببریم.
وی گفت: ما شرکتهای دانش بنیانی داریم که مصداق بارز تواناییهایی بودند که در خوزستان ایجاد شدند که امروز در مواردی مانند هایتک پزشکی که در دزفول در حال تولید است و به کشورهایی صادر میشود که ایران را شدیداً تحریم کردهاند ولی به واسطه نیازی که به این محصول موردنیاز اتاق عمل وجود دارد، بدون توجه به تحریمها در حال صادرات این محصول هستند.
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