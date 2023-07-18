به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فرماندهی سازمان ملل که ناظر بر منطقه غیرنظامی در مرز میان دو کُره است، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که یک تبعه آمریکایی هنگام سفر بدون مجوز از مرز میان سئول و پیونگ یانگ عبور کرده و احتمالاً در بازداشت کره شمالی به سر می برد.

این شخص حین گردشگری به منطقه امنیتی مشترک در مرز میان دو کره در منطقه غیرنظامی (DMZ) که سئول و پیونگ یانگ را از پایان جنگ کُره ۱۹۵۳-۱۹۵۰ جدا می‌ کند، دچار این حادثه شده است.

به گزارش رویترز، روزنامه Dong-a Ilbo کره جنوبی به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد که این فرد «تراویس کینگ» (Travis King) سرباز ارتش آمریکا است.

روزنامه مذکور بعداً این نام را حذف کرد.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نمی تواند در شرایط کنونی هویت این فرد را به صورت دقیق مشخص کند.

فرماندهی سازمان ملل متحد (UNC) در توییتر نیز در این ارتباط اعلام کرد: یک تبعه آمریکایی در یک تور گردشگری بدون مجوز از خط مرزبندی نظامی به جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) عبور کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما معتقدیم که او در حال حاضر در بازداشت کره شمالی است و با همتایان خود در ارتش کره شمالی برای حل این حادثه کار می‌ کنیم.

تا کنون بیانیه ای رسمی از سوی آمریکا یا کره شمالی در این خصوص رسانه ای نشده است.