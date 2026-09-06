الحاق دانشگاه سلمان فارسی، هدر دادن دو دهه تلاش علمی کازرون است

یحیی گردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز مخالفت صریح و قاطع با طرح الحاق دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز، گفت: به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه سلمان فارسی کازرون، نسبت به این تصمیم عمیقاً نگران و معترض هستیم و اجازه نمی‌دهیم هویت و استقلال دانشگاهی که نزدیک به دو دهه برای ساختن آن تلاش شده است، به سادگی نادیده گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه سلمان فارسی کازرون از سال ۱۳۸۶ و پس از استقلال از دانشگاه شیراز، مسیر رشد و تعالی خود را به‌عنوان یک دانشگاه جامع طی کرده است، ادامه داد: این دانشگاه امروز به یک قطب علمی در غرب استان فارس و منطقه تبدیل شده و دارای هویت، سرمایه انسانی متخصص و ظرفیت‌های علمی و اجرایی قابل توجه است.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون افزود: تصمیم برای الحاق این دانشگاه نه‌تنها استقلال آن را هدف قرار می‌دهد، بلکه به معنای نادیده گرفتن هویتی است که طی سال‌ها شکل گرفته و با هویت جمعی مردم کازرون پیوند خورده است.

این تصمیم حاصل دو دهه تلاش علمی را نادیده می‌گیرد

گردانی تصریح کرد: نمی‌توان دو دهه تلاش اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و مدیران دانشگاه را نادیده گرفت و با یک تصمیم اداری، ساختار و هویت یک دانشگاه را تغییر داد.

وی ادامه داد: اگر قرار است درباره آینده آموزش عالی در کشور تصمیم‌گیری شود، این تصمیم باید مبتنی بر کار کارشناسی، شاخص‌های واقعی علمی و با مشارکت جامعه دانشگاهی باشد، نه اینکه بدون توجه به ظرفیت‌ها و دستاوردهای یک دانشگاه، درباره سرنوشت آن تصمیم گرفته شود.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اشاره به تبعات علمی این الحاق گفت: چنین اقدامی می‌تواند جایگاه علمی دانشگاه را تنزل داده و استقلال آن در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و پژوهشی را محدود کند.

وی افزود: دانشگاه سلمان فارسی امروز نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای علمی و آموزشی منطقه غرب فارس دارد و تضعیف این نقش، صرفاً یک مسئله درون‌دانشگاهی نیست، بلکه می‌تواند بر روند توسعه منطقه اثر بگذارد.

چرا باید تنها یک دانشگاه شهرستانی قربانی تغییرات ساختاری شود؟

گردانی با طرح این پرسش که چرا باید یکی از دانشگاه‌های شهرستانی استان فارس با وجود سابقه و عملکرد مثبت، مشمول چنین تصمیمی شود، گفت: الحاق یک دانشگاه شهرستانی در حالی که سایر دانشگاه‌های استان ساختار مستقل خود را حفظ کرده‌اند، نیازمند پاسخ روشن و شفاف مسئولان است.

وی تأکید کرد: افکار عمومی و جامعه دانشگاهی حق دارند بدانند مبنای کارشناسی این تصمیم چه بوده و بر اساس چه شاخص‌هایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که استقلال دانشگاه سلمان فارسی کازرون باید محدود شود.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون ادامه داد: نمی‌توان نسبت به پیامدهای اجتماعی چنین تصمیمی بی‌تفاوت بود. دانشگاه سلمان فارسی بخشی از سرمایه اجتماعی و علمی کازرون است و تضعیف آن می‌تواند امید نسل جوان منطقه برای برخورداری از یک دانشگاه مستقل و پویا را تحت تأثیر قرار دهد.

الحاق، پیام نامناسبی به دانشگاه‌های شهرستان‌ها می‌دهد

گردانی با بیان اینکه این تصمیم از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز قابل تأمل است، گفت: وقتی دانشگاهی با سابقه و عملکرد مثبت در یک شهرستان با تغییر ساختاری مواجه می‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دانشگاه‌های شهرستان‌ها توانایی استقلال و پیشرفت ندارند.

وی افزود: این نگاه با عدالت آموزشی و توسعه متوازن کشور سازگار نیست. اگر هدف، توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت است، باید ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان‌ها تقویت شود، نه اینکه استقلال آنها تضعیف شود.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون با بیان اینکه انتظار جامعه دانشگاهی از مسئولان، اقدام عملی است، تصریح کرد: از رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری صریحاً درخواست می‌کنیم در اسرع وقت نسبت به بازپس‌گیری این ابلاغیه اقدام کرده و اجازه ندهند تصمیمی که از نظر ما نیازمند بررسی جدی کارشناسی است، وارد مرحله اجرا شود.

وی ادامه داد: نخستین مطالبه ما شفاف‌سازی درباره فرآیند اتخاذ این تصمیم است. باید مشخص شود چه مطالعاتی انجام شده، چه شاخص‌هایی مورد بررسی قرار گرفته و چرا نظر جامعه دانشگاهی کازرون در این فرآیند لحاظ نشده است.

گردانی افزود: نمی‌توان درباره آینده یک دانشگاه بدون حضور و شنیدن دیدگاه اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، نخبگان و مسئولان محلی تصمیم گرفت.

هیئت امنا و جامعه دانشگاهی باید در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت نهادهای مرتبط در این فرآیند گفت: نظر شورای صنفی، هیئت امنای دانشگاه باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان مرتبط با حضور در دانشگاه، با اعضای هیئت علمی، نخبگان و تشکل‌های صنفی گفتگو کنند و پاسخ روشنی به دغدغه‌های موجود بدهند.

وی افزود: تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره ساختار و آینده دانشگاه پذیرفتنی نیست و هرگونه تغییر باید در یک فرآیند شفاف، کارشناسی و با مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهی انجام شود.

با تغییر ساختاری که استقلال دانشگاه را مخدوش کند، مخالفیم

گردانی تأکید کرد: موضع ما روشن است؛ با هرگونه اقدامی که موجب کاستن از جایگاه علمی، تضعیف هویت یا خدشه‌دار شدن استقلال دانشگاه سلمان فارسی کازرون شود، مخالفیم.

وی ادامه داد: اگر طرح آمایش آموزش عالی نیازمند اصلاح یا بازنگری است، این کار باید با نگاه کارشناسی و با هدف تقویت دانشگاه‌ها انجام شود، نه اینکه نتیجه آن حذف یا تضعیف استقلال دانشگاه‌های شهرستانی باشد.

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون تصریح کرد: مطالبه ما حفظ هویت، استقلال و جایگاه علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون است و امیدواریم مسئولان عالی کشور با شنیدن صدای جامعه دانشگاهی، مانع از تصمیمی شوند که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای دانشگاه و منطقه به دنبال داشته باشد.